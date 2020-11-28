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Кыргызстан и Казахстан – лидеры по оттоку населения

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- Виктория Гунгер
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В Казахстане наихудшая ситуация с оттоком населения среди стран ЕАЭС. Из страны уехали 21 079 человек за 9 месяцев 2020 года, а прибыли 9233, пишет "Дикая Азия".

Миграционный отток, составил 11 846 человек, или 63 человека на 100 тысяч населения.

Отрицательная разница наблюдается и в Кыргызстане. Здесь миграционный отток составил 3103, или 47,6 человека, на 100 тысяч населения. Из Кыргызстана, по данным ЕЭК, эмигрировали 3992 человека против 889 прибывших.

В остальных странах ЕАЭС наблюдается положительная разница. В России миграционный прирост составил 81 653 человека, или 55,6, на 100 тысяч населения (433 401 человек приехал, 351 748 - уехали), в Армении - 2 800 человек, или 94,3, на 100 тысяч населения (29 900 прибыли, 27 100 выбыли).

А вот по Беларуси ЕЭК не предоставил данные за январь-сентябрь 2020 года.


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URL: https://www.vb.kg/394559
Теги:
Казахстан, миграция, ЕАЭС, Кыргызстан
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