В ГКНБ пояснили роль Чоткараева в деле по контрабанде золота

ГКНБ КР считает необходимым довести до общественности свою позицию относительно заявлений кандидата в Президенты КР Абдиля Сегизбаева о его политическом преследовании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в марте 2019 года Военной прокуратурой КР было начато досудебное производство по нескольким уголовным делам, связанным с контрабандой ювелирных изделий в особо крупном размере со стороны отдельных поставщиков в сговоре с сотрудниками ГКНБ Кыргызской Республики.

"Так, в результате проведенного следствия было установлено, что в 2017 году одним из оперативных подразделений ГКНБ была задержана крупная партия ювелирных изделий из золота весом более 22 кг, ввезенных в республику контрабандным путем.

После чего руководством ГКНБ было дано незаконное указание о прекращении доследственной проверки по указанному факту и возвращению изъятых ювелирных изделий, в результате чего бюджету республики был причинен ущерб в особо крупном размере.

При этом, в ходе следствия были собраны достаточные доказательства, а причастные к контрабанде поставщики были привлечены к ответственности, дали признательные показания и полностью возместили ущерб, причиненный государству в размере более 6 млн сомов.

В настоящее время следственной группой проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и привлечение к ответственности виновных лиц.

В рамках проводимых мероприятий задержан бывший сотрудник ГКНБ Б.Э., причастный к отмеченным преступлениям, а экс-заместитель председателя ГКНБ Дуйшенбек Чоткараев, непосредственно курировавший задержание контрабандного груза, был допрошен в качестве свидетеля.

По результатам проведенных следственных мероприятий действиям бывшего руководства ГКНБ будет дана окончательная юридическая оценка, с одновременным информированием общественности".