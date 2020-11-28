Эксперт предложил проверить доходы членов Временного правительства

Сыймык Жапыкеев должен взять декларации членов Временного Правительства за 2009 год и сопоставить информацию, поданную за 2019 год. Также проверить их родню и окружение. Об этом в соцсетях написал эксперт Турат Акимов.

По его словам, надо проверить движения по банковским счетам, картам и открытие банковских ячеек.

- Если увидим, что произошел аномальный рост богатства, то пора ставить вопрос об изъятии его в доход государства через судебные решения. А пока идёт расследование, всё имущество должно находиться под арестом. Власть не должна быть безответственной - она должна ответить за свои преступления даже спустя 10-летия. Только так власть станет ответственной, а народ умнее, а не безумнее, - подчеркнул Турат Акимов.

Напомним, в 2010 году во Временное правительство входили: Председатель ВП Роза Отунбаева, первый замглавы ВП (по экономике), министр экономики КР Алмазбек Атамбаев, замглавы ВП (по финансам), министр финансов Темир Сариев, замглавы временного правительства (по конституционной реформе) Омурбек Текебаев, Замглавы ВП (по органам прокуратуры и финансовой полиции) Азимбек Бекназаров, министр внутренних дел Болотбек Шерниязов, Председатель ГКНБ Кенешбек Дуйшебаев, министр здравоохранения Дамира Ниязалиева, Руководитель аппарата ВП (в статусе министра) Эмиль Каптагаев, министр обороны Исмаил Исаков, министр государственного имущества Шералы Абдылдаев, министр культуры Рыскелди Момбеков, министр энергетики - Осмонбек Артыкбаев, министр иностранных дел Руслан Казакбаев, министр юстиции Аида Салянова, министр по чрезвычайным ситуациям Дуйшенкул Чотонов, министр по делам молодежи Алиясбек Алымкулов.