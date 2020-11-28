В Бишкеке отметили 200-летие со дня рождения Фридриха Энгельса

Сегодня, 28 ноября, Союз коммунистов Кыргызстана и представители ряда других левых организаций республики ("КыргСоц", "Власть народу") провели акцию, посвященную 200-летию со дня рождения Фридриха Энгельса.

К памятнику Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в Дубовом парке Бишкека были возложены цветы, состоялся небольшой митинг.

Выступающие говорили о значении идей Энгельса – великого мыслителя и одного из основоположников научного коммунизма – подчеркивая их актуальность для современного мира, в том числе для Кыргызстана.

Раскрыв закономерности исторического развития и установив природу капитализма как эксплуататорского строя, способного существовать только за счет угнетения массы трудящихся небольшой кучкой буржуазии, Маркс и Энгельс доказали неизбежность краха несправедливого общества. Нуждам и чаяниям подавляющего большинства граждан отвечает социалистический путь развития. Но для сплочения трудящихся вокруг идей справедливости необходима политическая сила, руководствующаяся коммунистическими идеями. О важности появления такой силы в Кыргызстане и говорилось на митинге.

После завершения акции участники обсудили насущные проблемы левого движения и договорились координировать свои усилия для совместной работы на благо трудового народа страны.