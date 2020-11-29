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Бишкекский нумизмат издал книгу о тайнах монет с изображениями животных

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- Александр Тузов
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Известный бишкекский эксперт-нумизмат, член Национального союза писателей КР, кандидат исторических наук Александр Камышев на днях получил сигнальные экземпляры своей новой книги "Фауна на монетах мира". Она вышла в свет в солидном издательстве журнала "Литературный Кыргызстан".

Читатели VB.KG самыми первыми знакомятся с новинкой, интереснейшим повествованием о животных на монетах с глубокой древности до наших дней, с яркими иллюстрациями.

Многие описанные в книге древние и средневековые монеты "имели хождение" на территории нынешнего Кыргызстана, их и по сей находят в разных кладах от Иссык-Куля до Баткена. Богато представлен животный мир и на современных монетах Кыргызской Республики и еще почти 200 государств.

Это – уже 11-книга Камышева. С 2002 года ей предшествовали 8 научных книг, от "Раннесредневекового монетного комплекса Семиречья" до "Нумизматики Кыргызстана". Плюс две художественных, "Записка кладоискателя" и, с оригинальным названием, "Нумизматы и нумизматери".

Нынешняя книга – необычная, она и научно-популярная, и со множеством художественных очерков о кыргызстанских (и не только) нумизматах, историках и археологах, друзьях и коллегах Камышева.

Как он сам себя позиционирует, "автор представленного издания, нумизмат с многолетним стажем, выставил на обозрение читателей свою коллекцию".

Увы, исследование занимательных фактов появления зооморфных монетных типов с античных времен до современности привело Камышева к неутешительному выводу. Если в древности животные на монетах олицетворяли божество, выступая их атрибутом, а в Средневековье они рассматривались как объект охоты, то в наши дни монеты с изображением фауны - призыв к спасению гибнущей живой природы. Множество видов животных исчезают из-за безжалостной человеческий деятельности.

Кого только нет на описываемых Камышевым монетах. Орел Зевса. Львы и химеры. Кони Посейдона. Грозные боевые слоны. Просто кошки, бабочки, пчелы, черепахи. Лягушки и жабы. Ящерицы и змеи. Динозавры, ежи и летучие мыши. Медведи, волки и собаки. Коровы-кормилицы. Кабаны и свиньи. Бобры. Рысь и зайцы-кролики. Соболя и белки. Голуби, совы и филины. Куры и петухи. Аисты и цапли. Журавли. Гуси-лебеди. Разные хищные птицы. Попугаи и другие экзотические птицы. И так далее, до экзотических аквариумных рыбок включительно, и они, оказывается, тоже на современных монетах иногда фигурируют.

Вот, например, как автор живописует бабочек. Они, как убежден Камышев, символ легкости, беззаботности, красоты и изящества, к тому же они прекрасно вписываются в монетное поле. Возможно, это основное объяснение широкого распространения изображений бабочек на современных монетах. Яркие, как ожившие цветы, они создают ощущение праздника.

- Желая поделиться этим чувством с читателем, выпускаю своих бабочек на всеобщее обозрение. Чего им сидеть со мною на карантине? – задается риторическим вопросом Александр Камышев.

Поделился он и уникальными историческими воспоминаниями:

- В канун празднования 1000-летия героического эпоса "Манас" в Кыргызстане готовился выпуск первых памятных монет. Волею случая я оказался свидетелем и участником таинства их рождения и даже отстоял изображение беркута. Национальный банк - инициатор

проекта - представил 17 эскизов для гербовой и реверсной сторон будущих монет. Поскольку это были первые монеты, выпускаемые молодой республикой, отбор эскизов проводила правительственная комиссия с участием президента. Я оказался в ее рядах как председатель Бишкекского клуба коллекционеров-нумизматов, выступая в роли заказчика. После долгих споров большинством голосов утвердили эскиз, где кыргызский богатырь в полном вооружении на боевом коне перескакивает через горный хребет. Проект привлек меня одной деталью: чтобы показать высоту полета, художник изобразил перед всадником беркута, распростершего крылья. Эта птица позволяла включать будущую монету в коллекцию по моей теме "Фауна на монетах мира". Изображение гор как атрибута нашей республики послужило для комиссии серьезным доводом, а вот птицу, "мешающуюся под ногами коня", хотели убрать. Я вступился за представителя моей любимой темы, и беркута оставили, но перенесли его в центр. На отчеканенных серебряных 10 сомах спасенный мною беркут парит над горным массивом, - рассказывает Александр Камышев.


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URL: https://www.vb.kg/394572
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