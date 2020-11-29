В галерее "Дубовый парк" проходит выставка-ярмарка изделий ручной работы

Рop-up-store стартовал уже в четвертый раз. На выставке-ярмарке свои работы представляют около 50 участников. Бишкекские дизайнеры приготовили для горожан новые коллекции одежды, украшений, интерьерных вещей и уходовой косметики. Особенно популярны в этот раз шопперы – сумки, с различными принтами. А также, украшения из бисера, камней, полимерной глины и эпоксидной смолы.

Фатима Нурланова, например, представила на выставке сделанные из бисера и камней чокеры - короткие ожерелья, которые плотно прилегают к шее. Девушка рассказала, что начала делать эти изделия в период карантина. Дома был бисер и она решила сделать что-то из него, получившиеся ожерелья дарила родственникам и подругам. А потом появились заказы от тех, кому они тоже пришлись по душе. Каждый из чокеров эксклюзивный, девушка старается, чтобы ее украшения не повторялись.

Мастерская онкопациентов "Вместе ради жизни", организована женщинами, которые борются с тяжелым недугом. Мастерицы представили на ярмарку различные изделия, так необходимые в быту: прихватки, подставки под чайники, косметички, мочалки, а также сумки и шарфы. Сами женщины по состоянию здоровья не смогли присутствовать на выставке, кроме того, у них всегда есть заказы в мастерской, надо успеть сделать изделия. А потому из работы представляли волонтеры. Кстати, с недавних пор мастерицы шью спортивные костюмы, которые уже многим полюбились. Рассказывают, что одежда качественная и модная, могут сшить на любой возраст, достаточно разнообразна и цветовая гамма.