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Умер британский актер Дэвид Проуз, известный по роли Дарта Вейдера

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- Виктория Гунгер
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Британский актер Дэвид Проуз, известный по роли Дарта Вейдера в "Звездных войнах" в классической трилогии, умер на 86 году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на представлявшее его агентство Bowington Management.

Агент актера Томас Боуингтон подтвердил, что Проуз умер в результате болезни.

"С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушел из жизни в возрасте 85 лет", - говорится в Twitter-аккаунте агентства.

Проуз получил всемирную известность, сыграв Дарта Вейдера в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса "Звездные войны" (1977-1983). Актер "носил костюм" героя, а голосом персонажа был американский актер Джеймс Эрл Джонс. До роли Дарта Вейдера Проуз стал известен в Великобритании как первый актер, сыгравший в роликах кампании по безопасности дорожного движения Green Cross Code. Актер сыграл эпизодическую роль в "Заводном апельсине", а также появился в таких фильмах как, "Франкенштейн и монстр из ада" и "Ужас Франкенштейна".

Проуз также занимался тяжелой атлетикой, и помогал готовить актера Кристофера Рива к роли Супермена.


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URL: https://www.vb.kg/394577
Теги:
Великобритания, кино, смертность, Кыргызстан
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