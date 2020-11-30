Что делать, если замерзают стекла автомобиля

Зимой автомобиль терпит колоссальные нагрузки. Это плохие дорожные условия, холодное масло в картере, постоянно разряжающаяся АКБ и прочие неприятности. Владельцы дизельных автомобилей, помимо прочего, сталкиваются еще и с трудным запуском мотора. Ведь топливо при низких температурах тоже замерзает и выпадает в осадок. Но что объединяет владельцев дизельных и бензиновых авто, так это замерзшие стекла в машине изнутри. Что делать в этой ситуации?

Причина замерзания - скопившийся конденсат. Под действием температур влага начинает кристаллизоваться. В итоге на внутренней поверхности стекла образуется твердая ледяная корка. Причем с этой проблемой владельцы сталкиваются даже после длительной стоянки авто. Почему влага скапливается именно на стеклах? Все очень просто. Материал данного элемента имеет самый низкий коэффициент теплоотдачи. Из курса физики становится понятно, почему вся влага оседает именно на стекле, а не на обивке дверей или ковриках. Самих источников конденсата может быть несколько.

Зачастую конденсат появляется из–за забитых вентиляционных каналов. Они имеются по всему периметру машины, в том числе и на дверях. На некоторых автомобилях эти каналы снабжены сетками (наподобие москитных). Со временем на их поверхности оседают пыль и грязь. В результате воздушный поток не циркулирует должным образом. И часть влаги все–таки остается внутри автомобиля. Какой выход из данной ситуации? Требуется разобрать и почистить все вентиляционные каналы. Также следует уделить внимание отверстиям, которые скрыты в полости багажника. В багажном отсеке тоже может скапливаться влага. И хоть она не станет причиной заледеневших стекол, но существенно сократит срок службы металла. Ведь, как известно, влага - лучший друг коррозии.

Влажный или мокрый пол - это еще одна причина, по которой образуется ледяная корка на лобовом стекле автомобиля в зимнее время года. Суть проблемы предельно ясна: влага остается на поверхности ковриков и, испаряясь, попадает на поверхность стекла. А испаряется она при первом же включении салонного отеплителя. Естественно, ездить с открытыми окнами зимой не получится. Нужно искоренить сам источник проблемы.

Как это сделать? Перед посадкой в автомобиль нужно отряхивать подошву от снега. Да, полностью исключить попадание влаги на коврик не получится. Но после стряхивания процент воды в салоне будет минимален. Это исключает возможность запотевания стекла с дальнейшим его обледенением. Опытные автовладельцы советуют не использовать текстильные коврики в зимнее время года. Наиболее практичный вариант - классические резиновые. Стоят недорого, но избавят от многих проблем при зимней эксплуатации автомобиля.

Мало кто знает, но у кондиционера есть свой фильтр. При его загрязнении возможны неполадки с системой. И если летом влажный воздух иссякает за пару минут, то зимой при использовании кондиционера остается надолго. Поэтому перед началом зимы проводим ревизию кондиционера и меняем все необходимые фильтры. Не помешает также замена салонного очистительного элемента.

Как же быстро разморозить машину? Конечно, самый верный способ - включить отопитель на полную и ждать, пока он отогреет лобовое стекло. Но не всегда у водителей есть столько времени. Ведь печка полностью прогревается лишь за 10–15 минут езды, а на холостых это будет еще дольше.

Причем, если сразу включить отопитель, двигатель элементарно не прогреется и будет работать не в своем режиме (максимум - 60 градусов Цельсия). Но можно подготовить народное средство. Для этого опустошаем бытовой стеклоочиститель и наливаем туда раствор с солью и техническим спиртом. На литр жидкости добавляются 2 столовые ложки соли. Разбрызгиваем состав по поверхности и очищаем насухо тряпкой. Результат превосходит все ожидания.

Автор: Леонид Владимиров