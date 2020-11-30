Новиков приехал на таможню осмотреть оборудование, а его там нет (видео)

Вице-премьер-министр, исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков посетил КПП "Чалдовар" в Чуйской области и раскритиковал сотрудников за неисполнение работы. Видеозапись разговора чиновников появилась в социальных сетях.

- Конец ноября до сих пор ничего не работает, - говорит Новиков.

- По имеющейся информации камеры установлены, - утверждает сотрудник.

- Где? - оглядывает и.о. премьер-министра помещение.

- Честно говоря я не....

- Звоните, спрашивайте. Руководитель Налоговой лично доложил, что все оборудование работает в тестовом режиме. Где? - спрашивает Новиков.

Выясняется, что камеры, которые должны были быть установлены на пункте пропуска еще 15 ноября, лежат не распакованными в коробках. Сотрудники КПП утверждают, что их собирались устанавливать как раз сегодня.

Отметим, правительство проводит реформу Налоговой и Таможенной для службы для сокращения коррупции на границах при прохождении грузов. В частности на контрольно-пропускных пунктах устанавливаются камеры, которые позволят в режиме реального времени отслеживать движение грузов.