Погода
$ 84.70 - 84.92
€ 101.00 - 101.90

"Если придет вирус со смертностью 35-40%, погибнут миллионы людей"

289  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Миру грозит серьезная эпидемия с высоким уровнем смертности, предрек известный российский доктор Александр Мясников, сообщает zakon.kz.

Он рассказал о важности разработки мер защиты из-за этой угрозы. При том, что коронавирус к ней не относится. Для предупреждения угрозы, нужно разрабатывать универсальную вакцину против гриппа.

Он считает, что человечеству серьезно угрожает именно грипп - "птичий" или "свиной".

- Серьезная эпидемия в паре мутаций от нас! Первая - переход от животных к человеку, вторая - от человека к человеку. В том же Китае первая мутация от птиц и свиней регистрируется постоянно, до беды один шаг!, - поясняет Мясников.

По его мнению, если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления вакцины погибнут десятки миллионов людей, после чего призвал бросить силы ученых и средства на создание такой "универсальной" вакцины против гриппа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394585
Теги:
грипп, эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  