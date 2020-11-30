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В ОПЕК поспорили, сколько нефти миру потребуется в период второй волны

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- Виктория Гунгер
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Угроза новых разногласий нависла над соглашением ОПЕК+ после того, как члены мониторингового комитета в очередной раз не смогли договориться о том, сколько нефти миру потребуется в период второй волны коронавируса, сообщает ТАСС.

Вечером в воскресенье министры так и не пришли к единому мнению о том, нужно ли продлевать действующий уровень сокращения добычи нефти еще на 3-6 месяцев. Впрочем, у них остается еще полдня понедельника, в 19:00 по Нур-Султану рекомендация должна лечь на стол обсуждений членов ОПЕК.

Встречу стран ОПЕК и "не ОПЕК", участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти, запланированную на 30 ноября и 1 декабря, рынок ждет с нетерпением. Именно сложные и беспрецедентные договоренности стран нефтеэкпортеров в апреле этого года позволили стабилизировать объем предложения нефти, а цены на сырье вернуть почти до 50 долларов за баррель буквально со дна.

По плану, составленному еще весной, с начала 2021 года ограничения по добыче должны смягчиться с 7,7 млн б/с до 5,8 млн б/с. Но из-за новых локдаунов на фоне второй волны коронавируса в ОПЕК+ всерьез задумались о целесообразности наращивания добычи с 1 января.


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URL: https://www.vb.kg/394586
Теги:
нефть, цены, Кыргызстан, коронавирус
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