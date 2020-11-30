Нацбанк выпустил коллекционную монету "Кыргыз күрөш"

С 1 декабря 2020 года Национальный банк Кыргызской Республики вводит в обращение серебряную и медно-никелевую коллекционные монеты "Кыргыз күрөш" серии "Всемирные игры кочевников". Об этом сообьщает пресс-служба НБКР.

Коллекционные монеты "Кыргыз күрөш" серии "Всемирные игры кочевников", выпущены в целях возрождения и популяризации этнических видов спорта и посвящены IV Всемирным играм кочевников.

Кыргыз күрөш – один из древнейших видов национальных спортивных игр кыргызского народа, представляющий собой борьбу на поясах.

Легенды, притчи и исторические документальные источники оставили множество свидетельств о выдающихся борцах, а сама борьба стала частью традиционной культуры, значимость которой сохраняется и сегодня. Борьба на поясах является одной из главных в традиционном спорте кочевников. Именно поэтому "Кыргыз күрөш" включена в список соревнований Всемирных игр кочевников и является одним из самых зрелищных видов спортивной программы.

Описание монеты

Сюжетом лицевой стороны монеты является изображение спортсменов в единоборстве на фоне зрителей, юрт и гор. В верхней части монеты размещен логотип Всемирных игр кочевников и надпись "Кыргыз күрөш / Kyrgyz Kurosh". В правой части монеты указан номинал (10 сом). В нижней части монеты изображены национальные орнаменты, указаны проба металла (Ag 925) и вес монеты (31,10 g).

На оборотной стороне монеты изображен спиралевидный узор, обозначающий солнечную систему, внутри которой изображены стилизованные изображения различных видов национальных игр, включенных в программу Всемирных игр кочевников. В центре узора изображены стилизованные изображения борцов. В правой части монеты расположен герб Кыргызской Республики и указан год выпуска монеты (2020). В левой части монеты расположена надпись "Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары / World nomad games".

Каждая серебряная монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества. Каждая медно-никелевая монета помещена в акриловую капсулу и размещена в блистерную упаковку.

Все коллекционные монеты имеют статус официального платежного средства на территории Кыргызской Республики.