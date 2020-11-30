ГКНБ: Член ОПГ по кличке Дженго объявлен в розыск

Член организованной преступной группировки Кадыр Досонов по кличке Дженго объявлен в розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В пресс-службе ГКНБ уточнили, что установлена причастность Досонова к совершению тяжкого преступления против собственности.

"28 ноября 2020 года в ходе расследования досудебного производства вынесено уведомление о подозрении Кадыра Досонова в совершении тяжкого преступления. В тот же день Ошским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно). ГКНБ проводит работу по установлению местонахождения

Кадыра Досонова, а также его причастности к другим незаконным действиям", - говорится в сообщении ГКНБ.

Напомним, Дженго подозревался в заказе убийства полковника милиции Толкунбека Шоноева в 2013 году. В 2015 году Кадыра Досонова задержали, однако позже суд оправдал его. Сотрудники милиции неоднократно задерживали члена ОПГ. В последний раз в октября 2019 года и в январе 2020 года. Оба раза уже на следующий день Дженго был на свободе.