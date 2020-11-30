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Жапарову напомнили, почему нынешнюю Конституцию назвали "текебаевской"

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- Бакыт Басарбек
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Кандидату в президенты Садыру Жапарову следовало бы следить за тем, что обсуждается на заседаниях Конституционного совещания. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, все недостатки и не продуманные проекты новой Конституции потом повесят на него.

"Над Конституцией 2010 года тоже работали примерно сто человек, однако тот документ до сих пор называют "текебаевским". Поэтому и новую, несмотря на конституционное совещание, в которое вошли около ста человек, назовут в последующем "жапаровской". Все недостатки и не продуманные проекты новой Конституции потом повесят на него. Например, ляпсус с русским языком чуть было не нарушил и без того натянутые отношения с Москвой, - сказал Бакетаев.


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URL: https://www.vb.kg/394600
Теги:
Конституция, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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