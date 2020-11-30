Дело Матраимова. Установлены другие участники схем на таможне

В рамках досудебного производства в отношении экс-заместителя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова установлена причастность и других сотрудников таможни к коррупционным схемам. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"Одновременно с этим по делу продолжается работа по возмещению причиненного государству ущерба от действий отдельных сотрудников таможенных органов, причастных к коррупционным проявлениям в данном ведомстве. Следствие продолжает процесс получения доказательств, свидетельствующих о систематическом получении денежного вознаграждения отдельной группой бывших и действующих сотрудников таможни за покровительство деятельности", - говорится в сообщении ГКНБ.

По результатам проведенного следствия общественность будет подробно проинформирована о результатах досудебного производства, в том числе об установленном ущербе и его возмещении со стороны привлеченных к уголовной ответственности лиц.