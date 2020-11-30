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Дело Матраимова. Установлены другие участники схем на таможне

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- Екатерина Улитина
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В рамках досудебного производства в отношении экс-заместителя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова установлена причастность и других сотрудников таможни к коррупционным схемам. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"Одновременно с этим по делу продолжается работа по возмещению причиненного государству ущерба от действий отдельных сотрудников таможенных органов, причастных к коррупционным проявлениям в данном ведомстве. Следствие продолжает процесс получения доказательств, свидетельствующих о систематическом получении денежного вознаграждения отдельной группой бывших и действующих сотрудников таможни за покровительство деятельности", - говорится в сообщении ГКНБ.

По результатам проведенного следствия общественность будет подробно проинформирована о результатах досудебного производства, в том числе об установленном ущербе и его возмещении со стороны привлеченных к уголовной ответственности лиц.


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URL: https://www.vb.kg/394608
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, уголовное дело
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