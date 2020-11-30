Депутаты стран СНГ усилят вклад в борьбу с коронавирусом

Ряд важных решений по актуальным проблемам сотрудничества принят в ходе очередного заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ. Оно, по информации МПА, прошло в формате видеоконференции в Санкт-Петербурге, участие в заседании приняла парламентская делегация Кыргызстана во главе с председателем Жогорку Кенеша Талантом Мамытовым.

Вела заседание из Таврического дворца председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Открывая заседание, она в первую очередь поприветствовала коллег, которые впервые в качестве председателей парламентов приняли участие в заседании Совета: Сагибу Гафарову (Азербайджан), Наталью Кочанову (Беларусь), Маулена Ашимбаева (Казахстан), Таланта Мамытова (Кыргызстан)и Рустами Эмомали (Таджикистан). Поздравив новых членов Совета, Валентина Матвиенко пожелала им успехов - и в работе на ответственных постах глав парламентов, и в совместной деятельности в рамках МПА СНГ.

Одной из центральных тем заседания стало законодательное обеспечение мер, принимаемых в странах Содружества в связи с пандемией COVID-19. Валентина Матвиенко отметила, что пандемия по-прежнему остается одной из главных тем глобальной повестки дня. И рассказала о мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции в РФ, подчеркнув: эти усилия с самого начала прилагаются в тесной кооперации с зарубежными партнерами, на ключевых международных площадках, в том числе в рамках СНГ.

Совет МПА СНГ принял совместное с Европейским региональным бюро ВОЗ заявление "О роли парламентов в противодействии COVID-19". В этом документе подчеркивается: "Парламенты обязаны сыграть важнейшую роль в поддержке национальных усилий по прекращению пандемии и в мобилизации ресурсов для принятия масштабных мер в сфере охраны здоровья…Основная задача парламентов - законодательно обеспечить реализацию комплексной стратегии, направленной на предотвращение распространения инфекции, спасение жизней и снижение негативных последствий заболевания, в том числе посредством проведения социально-экономических мероприятий".

На заседании также решено образовать при Межпарламентской Ассамблее СНГ экспертный совет по науке и образованию. Он призван содействовать формированию и реализации перспективных планов модельного законотворчества в СНГ в данной области и соберет актив ученых и специалистов-практиков, укрепит связи с экспертным сообществом. Напомним, что сегодня уже успешно действуют экспертные советы при МПА СНГ по экономике, здравоохранению, правовым вопросам, а также экспертный совет МПА и Регионального содружества в области связи, членом которых является и Кыргызстан.

В числе других решений нынешнего заседания - учреждение почетного знака "За вклад в международное молодежное сотрудничество", инициированное Молодежной межпарламентской ассамблеей СНГ. Этим знаком будут награждаться наиболее активные члены молодежных парламентских делегаций в ММПА, а также иные лица, внесшие значительный вклад в развитие молодежного межпарламентского сотрудничества.