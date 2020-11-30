Восходящие звёзды кыргызского бокса. Кто они? Итоги чемпионата страны

24 – 28 ноября на ринге Дворца спорта имени Кааба уулу Кожомкула кипели страсти - проходил чемпионат Кыргызской Республики по боксу.

На чемпионате женщины были представлены лишь в двух весовых категориях, да и то в усеченном порядке, так как в турнире приняли участие всего шестеро спортсменок. В весовой категории до 57 кг финальную пару составили Шахриза Халилова (Бишкек) и Зухра Курманаева (Ошская область). Халилова – известная наша представительница восточных единоборств, она выступает не первый год, а её соперница Курманаева - мастер спорта КР по тяжелой атлетике, неоднократная чемпионка республики. Она была претенденткой на поездку на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. По своим результатам в тяжелой атлетике, ей было по силам побороться за место в первой шестерке Олимпиады, но недостаточное финансирование не позволило ей участвовать на отборочных турнирах. На данном чемпионате она как могла противостояла опытной "единоборке" - Халиловой, смело шла вперед, но соперница не дала ей шанса на успех. Халилова - чемпионка. В весе до 60 кг - Бегайым Айбалаева из Баткенской области выиграла у Айдай Аскеровой из Иссык-Куля и стала чемпионкой.

Финалы мужского турнира начались с поединка в весе до 49 кг, где встретились кандидат в мастера спорта из Каракола, воспитанник заслуженного тренера страны Тилекмата Энкеева и Марата Термечикова – Аманкул уулу Асылбек и мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Азии Туркбай уулу Мирлан, которого тренируют Эрнис Асыгалиев и Шайло Атазов.

Бой смотрелся, и никто не хотел уступать. Караколец несколько раз удачно провел серию ударов, но и бишкекчанин также щедро "одаривал" соперника. Судьи отдали победу Туркбай уулу Мирлану. Следующий поединок ожидали с особым трепетом. Дело в том, что на финальный поединок в весовой категории до 52 кг - выходил наш лидер отечественного бокса, чемпион Азии 2013 года, победитель многих престижных турниров, мастер спорта международного класса Азат Усеналиев (всем хотелось увидеть мастера в деле) и молодой кандидат в мастера спорта Нуржигит Душебаев из Каракола. Нужно отдать должное молодому бойцу, который вышел на ринг против именитого спортсмена, не стушевался и провел поединок весьма достойно. Но Азат Усеналиев ясно дал понять, что есть "ещё порох в пороховницах" и очень убедительно доказал, чтобы побеждать надо иметь широкий арсенал технических приемов, мастерства и подготовки. Все пять судей отдали победу нашему мэтру.

Очень упорным был финал в весовой категории до 57 кг, где встретились мастер спорта Сейитбек уулу Мунарбек (Ош) и кандидат в мастера Эсенбек уулу Акылбек из республиканского спортивного колледжа им. Шералы Сыдыкова (РСК). Надо сразу отметить, что в этом коллективе уже несколько лет трудится тренерский дуэт в лице заслуженного тренера КР, серебряного призера чемпионата Азии Кенжебека Акельбаева и Айбека Байсаякова и сегодня они, можно сказать, пожинают плоды совместной работы: выставили на этот чемпионат очень хорошую команду молодых ребят. Боксеры показывают неплохие поединки, а самое главное физически крепкие, с характером и большой волей к победе. Именно в третьем раунде Эсенбек уулу Акылбек - наголову переиграл своего грозного соперника и стал чемпионом республики 2020 года.

В финальный поединок в весовой категории до 60 кг вышли Сеитбек уулу Мунарбека (Ош) и Хусниддина Пратова (Ошская обл.), где лучшим оказался Хусниддин и он стал чемпионом.

Очень приличная "компания" молодых перспективных боксеров собралась в весе до 63 кг. Для тренеров сборной КР – это, конечно отрадное явление, есть как говорится широкий отбор, а в острой конкуренции рождаются звезды. В финальной паре встретились Асанкул уулу Султан (РСК) и Дмитрий Пучнин из Каракола, которого на ринг выводили заслуженный тренер страны Бейшен Сабатаров и его сын Адилет. Султану 19 лет и первые шаги в боксе он делал в Кочкорке у тренера Имангазиева, а сейчас "куёт" свое мастерство у Акельбаева и Байсаякова. Дмитрий года два-три назад засветился на турнирах молодежного первенства КР и на мемориале Шопокова, и был в тройке призеров. И в сборной команде КР мы его не видели. Сегодня мы увидели совсем другого Пучнина – уверенного, физически крепкого и подвижного, с хорошими ударами. Ему 21 год, и он становится первым номером в этом весе нашей сборной, так как уверенно выиграл чемпионское звание в поединке с Султаном. На мой взгляд, если Дмитрий сможет достаточно серьезно отнестись к своему таланту и приложит к нему большую толику труда, то его ждет прекрасное спортивное будущее. Ведь смог его тренер воспитать чемпиона мира среди молодежи и олимпийца Айбека Абдымомунова. Так что Дима все в твоих руках!

Хороши в этом весе и Нурсаид Иминджанов из Оша, и Рыспек Бектенов из Бишкека, ставшие бронзовыми призерами чемпионата. За ходом чемпионата пристально следили Президент федерации бокса КР, чемпион Советского Союза среди молодежи в прошлом Абдыбакыт Халмурзаев, президент Федерации бокса города Бишкека Тилек Усупов, заслуженный мастер спорта СССР, семикратный чемпион мира Всемирной боксерской Ассоциации, чемпион СССР и Европы - Орзубек Назаров. Одним из лучших на ринге был рефери АИБА, чемпион Советского Союза 1977 года, серебряный призер VII Спартакиады народов СССР 1979 года Валерий Гришковец.

Я поинтересовался в беседе с Орзубеком Назаровым и Валерием Гришковцом о нашем чемпионате, и конечно, не обошелся без вопроса – что представляет собой сегодняшний бокс по сравнению с боксом того времени, когда они выходили на ринг. Ведь оба боксера были "панчерами", то есть большинство своих поединков заканчивали нокаутами.

Орзубек Назаров: "Вы знаете, когда начался чемпионат, я думал, что все будет гораздо хуже. С этой бедой пандемией, запретами. Но я практически просмотрел все поединки, хочу сказать, что появились интересные ребята. Они были юниорами и удачно перешли в разряд взрослых. Это очень важно. Ну, естественно, говорят – вот мол в наше время…Да. Был другой бокс, потому что к нему было другое отношение и мы делали все по-другому. И соревновались больше. У нас приоритеты были другие. В то время федерация для нас, для команды было все – нам давали талоны на питание, обеспечивали выездами, сборами. Сегодня сложнее и сами боксеры стали другими – мы крепче что ли были, поэтому есть разница. Вы знаете, вот я вывозил ребят в Надым, Хабаровск, Санкт-Петербург. Вот в юниорах они есть, потом раз и пропадают. Наверное, нет денег, наверное нет желания тренироваться, наверное уже не хотят получать по голове.

Приближаются Олимпийские игры в Токио 2021 году, говорят, что они все-таки состоятся. Нам очень хочется, чтобы наши боксеры поехали на Олимпиаду. Насколько это возможно, ведь времени мало…

Да, и отборочный турнир всего лишь один остался… Кандидатов много и у нас, и в других странах, а место будет - лишь одно. Поэтому остается надеяться на лучшее. Сегодня в России, в Казахстане и других странах проводятся свои чемпионаты. Я думаю, что и у них такое же состояние. Осталось полгода. Что будет – время покажет".

Валерий Гришковец: "Если сравнивать уровень бокса времен Советского Союза с боксом сегодняшнего дня, конечно, они разные, но я считаю, что в наше время конкуренция была гораздо сильнее и острее. Методика подготовки была другая. Тренеры нас учили и работали над акцентирующим ударом, над серией, продолжением атаки и главное сейчас забыли , что такое челнок. Двигаться надо, все великие боксеры хорошо двигались на ножках, то есть что такое челнок? Это движение на ногах во всех раундах и независимо, в каком ты весе. Поэтому акцентирующий удар надо отработать, а сегодня идет просто выброс рук. И нет последовательной тактики боя".

Что бы вы посоветовали молодым боксерам? -

Ребятам и молодым тренерам посоветовал бы плотнее заняться челноком и больше работать на тренировках. Я считаю, что бокс начинается с челнока, если боксер будет хорошо двигаться на ногах, тогда будет сильный жесткий удар. Сегодня многие боксеры, которые плохо двигаются на ногах, зачастую проваливаются, надо хорошо отработать челнок".

Чемпионом республики в весовой категории до 69 кг стал воспитанник РСК имени Шералы Сыдыкова Абдижапар уулу Сыргак, который в финале победил Омурбека Маманова из Ошской области. В среднем весе (75 кг) чемпионское звание завоевал мастер спорта из Бишкека Бекжигит уулу Омурбек, который в финальном поединке победил ошского мастера спорта Жаркынбека Туратова.

Наш олимпиец Адылбек уулу Эркин в полутяжелом весе (81 кг) оказался вновь сильнейшим боксером и стал чемпионом. Он в финале с явным преимуществом выиграл у Токтосун уулу Бакыта. В тяжелом весе на финальный поединок вышли кандидат в мастера спорта Ырыспек уулу Рустам из РСК им. Шералы Сыдыкова и мастер спорта из Бишкека Ильяр Ахметов. Две недели назад оба этих боксера встречались в финальном поединке чемпионата города Бишкека, где Рустам проявил большую силу воли и выиграл у Ильяра. И в этом финале воспитанник Кенжебека Акельбаева вновь порадовал своего наставника победой на чемпионате страны. Теперь после этой победы Рустама на чемпионате - у него появится значок мастера спорта КР. В супертяжелом весе победу праздновал воспитанник Асылкана Байкамбаева кандидат в мастера спорта Токтосун уулу Бекболсун из Бишкека.

По итогам чемпионата была отобрана сборная команда КР, которую возглавляет заслуженный тренер страны Данияр Джусубалиев.

По итогам чемпионата определились лучшие в номинациях:

- "Лучший боксер" - им стал Дмитрий Пучнин из Каракола (тренер Бейшен Сабатаров)

- "Лучший тренер" - им стал наставник команды РСК им. Ш. Сыдыкова - Кенжебек Акельбаев

- "Лучший рефери" - им стал рефери АИБА Мукаш Рысалиев

Автор: Канай Аламанов, спортивный комментатор