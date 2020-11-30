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Родной брат Дуйшенбека Зилалиева обратился к судьям

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- Азиз Осмонов
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Родной брат Дуйшенбека Зилалиева Бексултан обратился к судьям. В своем видео он отметил, что дело его брата тянется уже два года. Несмотря на то, что их семья представила все доказательства невиновности Дуйшенбека, никаких изменений не последовало.

- При этом за последнее время возбуждено около 20 уголовных дел в отношении других чиновников и возбуждаются новые. Но никто не сидит, как брат. Нет, я не прошу посадить фигурантов уголовных дел. Я лишь прошу справедливости и таких же условий брату, как другим – изменить меру пресечения на домашний арест. Чтобы он смог спокойно доказывать свою невиновность. В декабре назначено рассмотрение его дела. Так как в стране поменялась власть, у нас появилась надежда на справедливость. И именно об этом мы просим судей! – подчеркнул Бексултан Зилалиев.


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URL: https://www.vb.kg/394613
Теги:
суд, судья, Кыргызстан, уголовное дело, Дуйшенбек Зилалиев
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