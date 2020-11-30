Скучал по отцу. В Сузаке нашелся пропавший в Чуйской области мальчик

В Сузаке найден 11-летний мальчик, которого разыскивали в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По данным милиции, 28 ноября мальчика доставил в отделение 27-летний житель Оша, который ехал из Бишкека в Ош и случайно заметил потерявшегося мальчика. Вскоре выяснилось, что ребенка разыскивали в Московском районе Чуйской области. Он вышел из дома 27 ноября, примерно в 13.30 и не вернулся.

Подросток рассказал милиционерам, что скучал по отцу, который живет в Оше и решил съездить к нему в гости.

29 ноября в отделение милиции приехала мать, ей передали ребенка.