Погода
$ 84.70 - 84.92
€ 101.00 - 101.90

Скучал по отцу. В Сузаке нашелся пропавший в Чуйской области мальчик

180  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Сузаке найден 11-летний мальчик, которого разыскивали в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По данным милиции, 28 ноября мальчика доставил в отделение 27-летний житель Оша, который ехал из Бишкека в Ош и случайно заметил потерявшегося мальчика. Вскоре выяснилось, что ребенка разыскивали в Московском районе Чуйской области. Он вышел из дома 27 ноября, примерно в 13.30 и не вернулся.

Подросток рассказал милиционерам, что скучал по отцу, который живет в Оше и решил съездить к нему в гости.

29 ноября в отделение милиции приехала мать, ей передали ребенка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394614
Теги:
ГУВД, Джалал-Абадская область, Кыргызстан, пропал ребенок
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  