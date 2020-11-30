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В Оше депутат предложил упразднить библиотеки

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- Бакыт Басарбек
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Депутат Ошского горкенеша от партии "Онугуу-Прогресс" Абдисаит Каримбеков сегодня, 30 ноября, на заседании городского кенеша предложил упразднить библиотеки. Правда, позже в интервью он сказал, что библиотекам нужно изменить формат работы. Об этом сообщает отечественное издание abal.kg.

По словам депутата, библиотеки неэффективно используют городские деньги.

"Сегодня библиотеки не имеют подходящих условий для читателей. Нам надо укрепить их базу, а для этого нужно изменить финансовый подход. Надо отдельно посчитать затраты и при необходимости поменять там людей", - сказал Каримбеков.

Отметим, всего в Оше 12 библиотек.


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URL: https://www.vb.kg/394622
Теги:
библиотека, Ош, Кыргызстан, Депутат
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