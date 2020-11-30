Кыргызстанцы завоевали 11 медалей на Открытом Кубке Узбекистана по плаванию

Национальная сборная команда Кыргызстана по плаванию завоевала 11 медалей (3 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые) на лицензионном Открытом Кубке Узбекистана по плаванию. Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, в соревнованиях приняли участие 300 пловцов с Кыргызстана, Чехии и Узбекистана. Кыргызстан на турнире представили 6 спортсменов.
Результаты наших спортсменов:
Денис Петрашов
Золото на дистанции 50 м брассом;
Золото на дистанции 100 м брассом;
Бронза на дистанции 200 м брассом.
Елизавета Рогожникова
Золото на дистанции 200 на спине;
Серебро на дистанции 100 м на спине;
Серебро на дистанции 50 м на спине, рекорд Кыргызской Республики;
Серебро на дистанции 200 м в комплексе;
Бронза на дистанции 50 м вольным стилем.
Рамазан Омаров
Серебро на дистанции 1500 м вольным стилем;
Серебро на дистанции 800 м вольным стилем, рекорд Кыргызской Республики.
Тенгиз Тюбеев
Бронза на дистанции 1500 м вольным стилем.
Турнир проходил в городе Ташкент с 24 по 29 ноября.