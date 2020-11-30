Кыргызстанцы завоевали 11 медалей на Открытом Кубке Узбекистана по плаванию

Национальная сборная команда Кыргызстана по плаванию завоевала 11 медалей (3 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые) на лицензионном Открытом Кубке Узбекистана по плаванию. Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, в соревнованиях приняли участие 300 пловцов с Кыргызстана, Чехии и Узбекистана. Кыргызстан на турнире представили 6 спортсменов.

Результаты наших спортсменов:

Денис Петрашов

Золото на дистанции 50 м брассом;

Золото на дистанции 100 м брассом;

Бронза на дистанции 200 м брассом.

Елизавета Рогожникова

Золото на дистанции 200 на спине;

Серебро на дистанции 100 м на спине;

Серебро на дистанции 50 м на спине, рекорд Кыргызской Республики;

Серебро на дистанции 200 м в комплексе;

Бронза на дистанции 50 м вольным стилем.

Рамазан Омаров

Серебро на дистанции 1500 м вольным стилем;

Серебро на дистанции 800 м вольным стилем, рекорд Кыргызской Республики.

Тенгиз Тюбеев

Бронза на дистанции 1500 м вольным стилем.

Турнир проходил в городе Ташкент с 24 по 29 ноября.