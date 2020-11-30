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Какой будет погода в декабре? Холода продолжаются

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- Александр Тузов
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Согласно ориентировочному прогнозу Кыргызгидромета при МЧС, нынешний декабрь окажется холодным и снежным.

Средние температуры воздуха по всей республике будут близки к многолетним значениям. И количество осадков ожидается близким к многолетним нормам. Лишь в южных регионах осадков предполагается немного больше обычного.

Например, в БИШКЕКЕ средняя декабрьская температура воздуха составляет 2,8 градуса мороза, а средняя сумма осадков последнего месяца года – 26 миллиметров. Примерно такие цифры прогнозируются и сейчас.

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. Средняя месячная температура составит -1…-3 градуса, в предгорных районах и Кеминской долине -4…-6. В течение декабря колебание температуры воздуха ночью от -3 …+2 до -5…-10, днем от -2…+3 до +7…+12. Возможно понижение ночных температур до -11…-16, по северу до -15…-20, днем до -3…-8. В Кеминской долине и предгорьях преобладание температуры воздуха ночью -3…-8, днем +1…+6. Возможно понижение температуры воздуха ночью до -12…-17, днем до -4…-9.

ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ. Средняя месячная температура -2…-4 градуса. В течение декабря ожидается колебание температуры воздуха ночью от -4…+1 до -6…-11, днем от -3…+2 до +6…+11. В отдельные периоды возможно ее понижение ночью до -13…-18, днем до -4…-9.

ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Средняя месячная температура воздуха 0…-2, по востоку -3…-5. Ночные температуры декабря от -1…-6 до -7…-12, днем в основном +3…+8, в отдельные дни возможно понижение дневной температуры до 0…-5.

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ. Средняя месячная температура составит 0…+2, в предгорных районах -1…-3. Ночные температуры воздуха ночью от -3…-8 до -1…+4, днем от 0…+5 до +7…+12. В предгорьях ночью от -3…+2 до -4…-9, в отдельные ночи возможно понижение до -10…-15. Днем от -4…+1 до +5…+10.

ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Средняя месячная температура составит 0…+2, в предгорных районах 0…-2. По ночам от -3…-8 до -1…+4, днем от 0…+5 до +7…+12. В предгорьях ночью от -3…+2 до -4…-9, в отдельные ночи понижение до -10…-15. Днем от -4…+1 до +5…+10. В Токтогульском районе по ночам от -3…+2 до -5…-10, днем от 0…-5 до +2…+7.

БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Средняя месячная температура 0…+2, в предгорных районах 0…-2. Ночные температуры от -3…-8 до -1…+4, днем от 0…+5 до +7...+12. В предгорьях ночью от -3…+2 до -4…-9, в отдельные ночи возможно понижение до -10…-15. Днем от -4…+1 до +5…+10.

НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Средняя месячная температура в -10…-12, в Кочкорском районе -7...-9. Ночные температуры от -5…-10 до -14…-19, днем от -2…+3 до -4…-9. В отдельные дни возможно понижение температуры ночью до -20…-25, днем до -11…-16.

справочный стол

Продолжительность дня в Бишкеке к последним числам декабря уменьшитсяеще ровно на 20 минут и составит лишь 8 часов 58 минут. И средняя продолжительность солнечного сияния в столице в декабре минимальная: всего 126 часов.

По наблюдениям бишкекских краеведов и метеорологов, нередки у нас в столице декабрьские утренние туманы. В среднем за месяц бывает таких туманных утренников шесть.

Очень широк декабрьский диапазон температур воздуха в нашем городе. Плюс 23,3 градуса отмечалось во Фрунзе сравнительно недавно: 15–го числа 1971 года. А вот рекорд самой низкой температуры воздуха в декабре у нас установлен давным-давно. Дело было в 1930 году, когда столбик термометра 19–го числа опустился до отметки минус 38 градусов.


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URL: https://www.vb.kg/394631
Теги:
Кыргызгидромет, МЧС, погода, прогноз погоды
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