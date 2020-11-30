IT Школа MegaCom": освой профессию будущего!

ЗАО "Альфа Телеком" радо сообщить о старте учебного процесса в "IT Школе MegaCom". Первые презентационные лекции для всех заинтересованных в обучении кандидатов прошли в течение ноября 2020 года в учебных аудиториях, оборудованных по последнему слову техники.

Наибольший интерес курсы программирования MegaCom вызвали у ныне работающих в других организациях слушателей – около 50% от общего числа обучающихся. Оставшиеся места распределили между собой студенты (40%) и школьники (10%). Самым востребованным направлением обучения стал язык Java.

По данным на 30 ноября 2020 года, сформировано пять групп по четырем языкам программирования: Java, JavaScript. FrontEnd, Python и SQL, при этом отдельным слушателям компания MegaCom как социально-ответственная организация выделила бюджетные места, предоставив 100% скидку на обучение.

ВАЖНО! У вас все еще есть возможность записаться в "IT Школу MegaCom" - в группах, изучающих Java и SQL, осталось по восемь свободных мест, JavaScript. FrontEnd – два места, Python – одно место.

Стоимость курсов – от 6000 до 8000 сомов в месяц. Продолжительность обучения – от 2 до 9 месяцев, в зависимости от выбранного направления.

Напомним, наиболее талантливые и активные слушатели "IT Школы MegaCom" смогут пройти стажировку в MegaCom и ее партнерских организациях, таких как: Microsoft, Google, ZTE, Huawei и др. Компании с мировым именем будут консультировать будущих IT-специалистов по широкому спектру вопросов. По итогам стажировки лучшие выпускники школы программирования получат возможность трудоустройства в ЗАО "Альфа Телеком".

Узнать подробности о программе курсов, менторах и подать заявку на обучение можно на официальном сайте "IT Школы MegaCom": itschool.megacom.kg. Записаться и получить дополнительную информацию также можно по номеру: 0999 999440.