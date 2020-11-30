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Приговор Атамбаеву отменен. Дело по Батукаеву отправлено на пересмотр

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- Оксана Гут
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Дело о незаконном освобождении Батукаева, где главным фигурантом является бывший президент Алмазбек Атамбаев отправлено на пересмотр. Такое решение принято сегодня, 30 ноября.

Верховный суд рассмотрев жалобы адвокатов, отменил решения предыдущих инстанций.

"Верховным судом КР рассмотрено в закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении Атамбаева А.Ш., Качкыналиева К.О., Джолдубаевой И.Ы., Раимжанова А. по кассационному представлению прокурора Шаршеева У. и Конкубаевой У., по кассационной жалобе адвоката Зотовой Н.В. в защиту интересов Раимжанова А. и адвоката Турумбековой А. в защиту интересов Джолдубаевой И. на приговоры Первомайского районного суда г. Бишкек от 23 июня 2020 года и судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Бишкекского городского суда от 14 августа 2020 года. По результатам чего приговоры Первомайского районного суда г. Бишкек от 23 июня 2020 года и судебной коллеги по уголовным делам о проступках Бишкекского городского суда от 14 августа 2020 года в отношении Атмабаева А.Ш., Джолдубаевой И.Ы., Раимжанова А. и Качкыналиева К.О. отменены, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Первомайский районный суд г. Бишкек в ином составе суда", - говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда.

Напомним, Первомайский райсуд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам тюрьмы.


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URL: https://www.vb.kg/394636
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Азиз Батукаев, суд, Бишкек, Кыргызстан
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