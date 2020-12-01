Милостыня для Академика

Владимир Никитенко строил Байкало–Амурскую магистраль, получал награды и почет. Только все это оказалось пустышкой. На старости лет он вынужден просить милостыню, потому что человеку элементарно нечего есть.

Владимира Петровича многие знают. Веселый балагур, который писал стихи, пел в хоре, любил, как пионер, все эти конкурсы–викторины–концерты для тех, кому за шестьдесят. Время оказалось невластным над его задорным, мальчишечьем характером. А вот здоровья на восьмом десятке совсем не осталось. Мышечная атрофия прогрессирует, ноги уже совсем не держат, руки отнимаются. Недавно Владимир Петрович ехал в троллейбусе и во время торможения не удержался - ударился головой о перегородку кабины водителя. Потерял сознание от боли, а потом месяц лечил сотрясение мозга. Встал на ноги и снова пошел по миру - просить элементарной помощи едой. Ведь мизерная пенсия Петровича полностью уходит на лекарства, которые хоть немного сдерживают прогрессирование системной болезни.

...А ведь все в жизни этого человека предвещало достойную старость. В 1980 году он "по зову сердца и партии" отправился на БАМ - стройку мужества.

- Прочитал в газете, что на БАМ нужны опытные строители со всего Союза. Отправил анкету, мне сразу пришел ответ - выезжайте. У меня ведь на тот момент было два образования - физико–техническое и экономическое. К тому же служил я в танковых войсках, в двигателях разбирался отлично, такие люди тогда нужны были. Сначала меня назначили снабженцем на стройке многоквартирных домов - ведь инфраструктуру тоже нужно было возводить. Надо было за пару недель завершить все работы. Я ночь планировал, написал список необходимого на рулоне бумаги - он оказался на несколько метров. Все учел, вплоть до гвоздя и штапика. Через несколько дней после моего выхода на работу у нас планерка проходила, прораб спросил, есть ли пожелания или замечания по работе снабженца. Все молчали. Он удивленно покачал головой - первый раз за много лет такое видел. В общем, испытание я прошел, отправили меня на более серьезную работу - наладчиком на дизель–генераторные станции, которые давали электричество инфраструктурным поселкам и станциям на БАМ. Тяжело было, работали даже за полярным кругом, но это лучшие годы моей жизни, - с ностальгией вспоминает дедушка.

Прозвище Академик он получил на очередной дизель–генераторной станции. Там в мороз минус сорок вдруг "встал" основной двигатель. Поселок остался без тепла и света. Было всего полчаса, чтобы запустить мотор, иначе перемерзли бы все системы водоснабжения и отопления. Виновные в аварии тогда точно бы оказались за решеткой.

- Прибежали за мной, кричат - беда, а объяснить ничего не могут. Я устроил настоящий допрос всем, кто был там в момент аварии. По обрывочным сведениям вычислил возможную причину поломки, потребовал выдать мне кусок силового кабеля и мощный автомобильный аккумулятор - нужно было подать ток на один из узлов. Начальник станции был в истерике: "Ты что, с помощью этого хочешь исправить поломку? Учти, не получится, мы все в Магадан поедем на пмж! - кричал он. Я попросил его выйти из машинного отсека и сделал то, что нужно было. Там была проблема с остаточным электричеством в одном из блоков, она решалась именно таким образом - с помощью аккумулятора от ЗИЛа и кабеля. Через пять минут станция заработала! А меня все стали звать уважительно - Академик! - улыбается Владимир Петрович.

Вместе с Академиком на станции трудилась врачом и его жена Ирина. Суровый климат, тяжелую работу, ностальгию по родине - все делили пополам. А вот разлуку двухгодичную не пережили. В 1982 году Владимиру Петровичу пришло страшное известие - умер отец.

- Я в этот момент под потолком работал, на высоте. А мужик наш из цеха прибежал и кричит: "Петрович, телеграмма! Батя у тебя помер!". У меня в глазах потемнело, едва не сорвался. Как ехал домой, не помню - четыре дня добирался. Успел только к выносу гроба. Мама была в тяжелом состоянии, я не мог ее бросить. Пришлось остаться дома - мать тяжело болела еще два года, не мог бросить ее и уехать на БАМ. А потом пришло сообщение с работы, что и возвращаться уже не стоит - жена подала на развод, обвинив, что я бросил семью и детей, хотя я ее умолял вернуться во Фрунзе. До сих пор больно вспоминать об этом. Так и остался один, в предпенсионном возрасте, без работы и каких–либо перспектив, - вздыхает Владимир Петрович.

Но надо было как–то жить дальше. Академик устроился на работу простым электриком - было уже все равно, лишь бы чем–то заниматься. Через год Владимиру Никитенко прислали награду - медаль "За строительство Байкало–Амурской магистрали". И удостоверение выдали, дающее право на бесплатный проезд по БАМу.

- Меня тогда в горисполком вызвали, в торжественной обстановке вручили медаль. Сказали: "Берите пример с героя социалистического труда". А начальник мой на тот момент вразумил: "Вова, ты давай–ка к пенсии готовься, запроси свою трудовую книжку, пусть вышлют почтой. Или справку с места работы, чтобы потом доказать, где ты трудился". Тогда ведь еще никто не знал, что Советский Союз рухнет и все эти справки станут филькиной грамотой. Я, кстати, шефа послушал, отправил запрос, но в ответном письме оказалась только копия акта о пожаре, случившемся в архиве. Сгорели все наши трудовые книжки, а с ними и надежда на достойную старость. У меня такой стресс тогда был, что ноги отказали. Потом врачи сказали, что в этот момент и начала прогрессировать мышечная атрофия. Лечение тогда тяжело далось, но, встав на ноги и научившись снова ходить, решил - пока живется, нужно жить! Начал опять писать стихи, прибаутки, записался в хор... Работал помаленьку, пока здоровье позволяло. А теперь - все. Конечная остановка, - вздыхает дедушка.

Восстановить документы пенсионер Никитенко пытался через посольство России, но там ему вежливо отказали. Объяснили, что это бесполезная трата сил и времени, пенсию российскую он все равно не сможет оформить, а тогда зачем ему вся эта волокита?

Сейчас его единственный друг - такой же, как и он - инвалид, который живет с ментально больной дочерью Аннушкой. Аннушка - добрая и улыбчивая женщина, которой по паспорту за тридцать, а по развитию - не больше семи лет. Аня водит под руку своих старичков, чтобы не упали: ходят втроем, просят помощи у добрых людей. Но ковылять по гололеду тяжело и небезопасно. Давайте вместе поможем Владимиру Петровичу продержаться хотя бы до весны. Ему очень нужны продукты, деньги на лекарства и коммунальные платежи.

Помочь можно несколькими способами:

Оставить средства на точках сбора интернет–форума "Дизель", вы видитеих на этой странице.

Оставить средства в социальном отделе епархии Русской православной церкви (Жибек Жолу, 497, пересекает Тоголока Молдо).