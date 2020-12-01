Погода
$ 84.67 - 84.91
€ 101.12 - 102.37

Сотрудников "Алтынкен" вынуждают подписать отказ от претензий к руководству

207  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудников ОсОО "Алтынкен" вынуждают подписать бумагу, в которой они отказываются от любых претензий к руководству компании и обещают не выходить на митинги и акции протеста. Об этом написал в редакцию житель Кеминского района.

"Я работник ОсОО Алтынкен, занимаю должность водителя рудовоза уже 7 лет. За последний год я был на работе всего 3 вахты, так как в связи с карантином они вызывают индивидуально каждого. Получается что кто-то не вылезет с работы и работает по три вахты. Я в последний раз выходил в июле. Они выплачивают компенсацию - две третьих от оклада, но это копейки и на прожиточный минимум явно не хватает. На контакт они не идут, сколько раз обращался, почему меня не вызывают, ответ один: "Все решает китайское руководство, кого вызывать, а кого нет".

Обратился в профсоюз, но там даже не приняли письменного заявления. Сказали что сами будут решать с руководством, потому что я не один кто сидит в якобы каком-то резерве без объяснений. При этом предприятие не останавливалось ни на неделю, несмотря на ситуацию в стране и эпидемию, работа продолжалась, и кто то был вынужден работать по три вахты а кто-то сидеть дома. В последний раз, профсоюз предложил мне подписать документ в обмен на то что меня вызовут на вахту, в документе говорилась что я не имею права участвовать в митингах направленных против руководства, что я не должен иметь претензий и высказывать своего личного мнения. Хотя шесть лет назад только благодаря нашим волнениям нам начали платить зарплату по нашему труду. Теперь выход один - подписать бумагу и поехать на вахту, не раскрывая рта работать на них, не высказывая претензий, либо сидеть дома. Я не один такой, многие подписали бумагу, особенно многодетные, а я еще держусь. Мне кажется что эта бумага нарушает мои граждансие права, и ущемляет мое личное достоинство. Мы живем не в Китае с их правилами и законами, в нашей стране каждый имеет право на свободу слова. Фото этого документа я прилагаю к письму. Помогите, пожалуйста, разобраться с этим правонарушением к гражданам. Другого выхода как обратится к вам я не вижу. Если профсоюз идет на шантаж то кто еще нам может помочь кроме общественности?".

Отметим, ОсОО "Алтынкен" занимается разработкой золота на месторождении Талды-булак Левобережный, которое расположено в Чуйской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394642
Теги:
горнодобывающий сектор, Кыргызстан, месторождение, Минтруда
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  