Сотрудников "Алтынкен" вынуждают подписать отказ от претензий к руководству

Сотрудников ОсОО "Алтынкен" вынуждают подписать бумагу, в которой они отказываются от любых претензий к руководству компании и обещают не выходить на митинги и акции протеста. Об этом написал в редакцию житель Кеминского района.

"Я работник ОсОО Алтынкен, занимаю должность водителя рудовоза уже 7 лет. За последний год я был на работе всего 3 вахты, так как в связи с карантином они вызывают индивидуально каждого. Получается что кто-то не вылезет с работы и работает по три вахты. Я в последний раз выходил в июле. Они выплачивают компенсацию - две третьих от оклада, но это копейки и на прожиточный минимум явно не хватает. На контакт они не идут, сколько раз обращался, почему меня не вызывают, ответ один: "Все решает китайское руководство, кого вызывать, а кого нет".

Обратился в профсоюз, но там даже не приняли письменного заявления. Сказали что сами будут решать с руководством, потому что я не один кто сидит в якобы каком-то резерве без объяснений. При этом предприятие не останавливалось ни на неделю, несмотря на ситуацию в стране и эпидемию, работа продолжалась, и кто то был вынужден работать по три вахты а кто-то сидеть дома. В последний раз, профсоюз предложил мне подписать документ в обмен на то что меня вызовут на вахту, в документе говорилась что я не имею права участвовать в митингах направленных против руководства, что я не должен иметь претензий и высказывать своего личного мнения. Хотя шесть лет назад только благодаря нашим волнениям нам начали платить зарплату по нашему труду. Теперь выход один - подписать бумагу и поехать на вахту, не раскрывая рта работать на них, не высказывая претензий, либо сидеть дома. Я не один такой, многие подписали бумагу, особенно многодетные, а я еще держусь. Мне кажется что эта бумага нарушает мои граждансие права, и ущемляет мое личное достоинство. Мы живем не в Китае с их правилами и законами, в нашей стране каждый имеет право на свободу слова. Фото этого документа я прилагаю к письму. Помогите, пожалуйста, разобраться с этим правонарушением к гражданам. Другого выхода как обратится к вам я не вижу. Если профсоюз идет на шантаж то кто еще нам может помочь кроме общественности?".

Отметим, ОсОО "Алтынкен" занимается разработкой золота на месторождении Талды-булак Левобережный, которое расположено в Чуйской области.