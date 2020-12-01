В преддверии Дня Манаса в МИДе прошла лекция по "Манасоведению"

В преддверии Дня Манаса в Министерстве иностранных дел прошла лекция по "Манасоведению". Об этом сообщает пресс-служба МКИиТ.

В Министерстве иностранных дел КР прошла лекция на тему "Манасоведение". Ее открыл Директор департамента информации – официальный представитель МИД КР Нурлан Суеркулов, который сообщил о цели мероприятия. Он также поблагодарил Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики за организацию лекции, назвав ее целенаправленной и своевременной.

В мероприятии принял участие молодой манасчы Нурбек Талантбеков. Он рассказал о двустороннем сотрудничестве, международных отношениях, а также о месте и роли эпоса "Манас" в международных отношениях.

Мероприятия ко Дню Манаса стартовали 17 ноября и уже прошли более чем в 25 государственных структурах. В настоящее время Минкультуры планирует провести подобную лекцию в регионах.