Погода
$ 84.67 - 84.91
€ 101.12 - 102.37

В преддверии Дня Манаса в МИДе прошла лекция по "Манасоведению"

200  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В преддверии Дня Манаса в Министерстве иностранных дел прошла лекция по "Манасоведению". Об этом сообщает пресс-служба МКИиТ.

В Министерстве иностранных дел КР прошла лекция на тему "Манасоведение". Ее открыл Директор департамента информации – официальный представитель МИД КР Нурлан Суеркулов, который сообщил о цели мероприятия. Он также поблагодарил Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики за организацию лекции, назвав ее целенаправленной и своевременной.

В мероприятии принял участие молодой манасчы Нурбек Талантбеков. Он рассказал о двустороннем сотрудничестве, международных отношениях, а также о месте и роли эпоса "Манас" в международных отношениях.

Мероприятия ко Дню Манаса стартовали 17 ноября и уже прошли более чем в 25 государственных структурах. В настоящее время Минкультуры планирует провести подобную лекцию в регионах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394643
Теги:
Манас, Министерство культуры и туризма, культура, Кыргызстан, Манасчи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  