Погода
$ 84.67 - 84.91
€ 101.12 - 102.37

Заседание ШОС: КР предлагает упростить порядок прохождения грузов через КПП

277  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Необходимо создать условия для бесперебойного осуществления грузовых перевозок между странами ШОС. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков на 19 заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате видеоконференции.

Также, Артем Новиков в своем выступлении уделил особое внимание вопросу создания условий для бесперебойного осуществления грузовых перевозок с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и полноценному функционированию контрольно-пропускных пунктов.

"Кыргызстан предлагает рассмотреть возможность упрощенного порядка и процедуры въезда и выезда грузовых автотранспортных средств через контрольно-пропускные пункты путем расширения применения механизмов "зеленых коридоров" при осуществлении товарообмена между странами", - добавил он.

Кроме того, и.о. премьер-министра отметил значимость развития цифровых технологий, в том числе электронной торговли, может стать дополнительной точкой роста для подъема экономик стран ШОС и реализации полноценной цифровой повестки в рамках организации.

Далее, и.о. премьер-министра выразил необходимость углубления сотрудничества стран ШОС в развитии совместной кооперации, что в свою очередь будет способствовать экономическому росту, снижению уровня безработицы и повышению благосостояния народов государств-членов ШОС.

Он также выразил благодарность государствам-членам ШОС за оказанную помощь Кыргызской Республике в борьбе с COVID-19 и добавил, что нынешние условия диктуют необходимость более тесного взаимодействия и взаимного сотрудничества во всех сферах и направлениях в рамках Организации.

"Важным вопросом сегодняшней повестки является не только борьба с коронавирусом, но и преодоление его последствий и решение задач по восстановлению экономической активности и темпов поступательного развития наших стран", - подчеркнул Артем Новиков.

В завершение своего выступления, Артем Новиков отметил, что взаимная поддержка в трудное время отвечает общим интересам и добрососедским отношениям.

"Самое главное сейчас ─ здоровье населения, сохранение социально-экономической стабильности и уверенность наших граждан в завтрашнем дне", - заключил и.о. Премьер-министра.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394644
Теги:
ШОС, Кыргызстан, Артем Новиков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  