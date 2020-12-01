Заседание ШОС: КР предлагает упростить порядок прохождения грузов через КПП

Необходимо создать условия для бесперебойного осуществления грузовых перевозок между странами ШОС. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков на 19 заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате видеоконференции.

Также, Артем Новиков в своем выступлении уделил особое внимание вопросу создания условий для бесперебойного осуществления грузовых перевозок с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и полноценному функционированию контрольно-пропускных пунктов.

"Кыргызстан предлагает рассмотреть возможность упрощенного порядка и процедуры въезда и выезда грузовых автотранспортных средств через контрольно-пропускные пункты путем расширения применения механизмов "зеленых коридоров" при осуществлении товарообмена между странами", - добавил он.

Кроме того, и.о. премьер-министра отметил значимость развития цифровых технологий, в том числе электронной торговли, может стать дополнительной точкой роста для подъема экономик стран ШОС и реализации полноценной цифровой повестки в рамках организации.

Далее, и.о. премьер-министра выразил необходимость углубления сотрудничества стран ШОС в развитии совместной кооперации, что в свою очередь будет способствовать экономическому росту, снижению уровня безработицы и повышению благосостояния народов государств-членов ШОС.

Он также выразил благодарность государствам-членам ШОС за оказанную помощь Кыргызской Республике в борьбе с COVID-19 и добавил, что нынешние условия диктуют необходимость более тесного взаимодействия и взаимного сотрудничества во всех сферах и направлениях в рамках Организации.

"Важным вопросом сегодняшней повестки является не только борьба с коронавирусом, но и преодоление его последствий и решение задач по восстановлению экономической активности и темпов поступательного развития наших стран", - подчеркнул Артем Новиков.

В завершение своего выступления, Артем Новиков отметил, что взаимная поддержка в трудное время отвечает общим интересам и добрососедским отношениям.

"Самое главное сейчас ─ здоровье населения, сохранение социально-экономической стабильности и уверенность наших граждан в завтрашнем дне", - заключил и.о. Премьер-министра.