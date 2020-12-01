Финпол: Тайырбек Сарпашев вернул государству более 500 гектаров земли

Экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев вернул на баланс государства более 500 гектаров земли. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

"В ходе расследования Сарпашев изъявил намерение о добровольном возврате на баланс государства ранее приобретенных им 500 гектаров пастбищных угодий, а также 30 гектаров орошаемых земель, расположенных в Токтогульском районе, и оформленных на его близких родственников", - говорится в сообщении Финпола.

Ведомство уточняет, что участки будут переданы на баланс Торкенского айыл окмоту в течение следующей недели.

Досудебное производство в отношении Тайырбека Сарпашева продолжается, подчеркнули в Финполиции.