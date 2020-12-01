Росспотренадзор не пропустил в РФ очередную партию сухофруктов из КР

За неделю с 18 по 26 ноября Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области пресечено три попытки незаконного ввоза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Кыргызстана предприятиями ООО "Алтын-Жемиш", ОсОО "Альтек-Трейд" и гражданином Калыбаевым Р. Р. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Как отмечается, при проведении фитосанитарного контроля подкарантинной продукции установлено:

- без фитосанитарного сертификата из Кыргызстана поступили яблоки, рис и абрикосовые косточки сушеные (0,6 т);

- в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов из Кыргызстана ввозились абрикосы сушеные (21,5 т) и смесь сухофруктов (1 т).

В соответствии с требованиями законодательства РФ в области карантина растений ввоз подкарантинной продукции (23,1 т) на территорию РФ был запрещен, виновные лица привлечены к административной ответственности по ст.10.2 КоАП РФ.