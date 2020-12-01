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Акимов про "Комитет-93": Некоторым активистам стоило бы публично покаяться

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызстане было недавно создан "Комитет 93", который ратует за возвращение Конституции образца 1993 года. Политики и юристы, которые вошли в это движение, убеждены, что это единственный выход из сложившейся ситуации вокруг спора о необходимости изменения Основного закона страны.

Стоит отметить, что вот уже несколько лет подобную инициативу отстаивает общественный деятель и журналист Турат Акимов, в свое время создав даже вместе с экс-депутатом Бегишом Аматовым для этой цели "Движение-93".

В этой связи редакция VB.KG обратилась за комментариями к лидеру "Движения-93" Турату Акимову с вопросом, как он относится сегодня к созданию отдельными политиками "Комитета-93" при обсуждении новой версии Конституции КР.

- Во-первых, политическое "Движение-93" приветствует поддержку идеи возврата к легендарной Конституции КР, принятой 5-го мая 1993 года. Однако, вызывает настороженность то, что в данный "Комитет" вошли люди с разным политическим бэкграундом. Некоторым из них стоило бы публично покаяться, прежде чем встать в авангарде прогрессивных идей. Ибо это может вызвать отторжение у части общества, - сказал он.

Турат Акимов подчеркнул, что именно акаевщиной был уничтожен фундамент законности Кыргызской Республики, что привело ко многим политическим катаклизмам и трагедиям.

- Наш фильм "Кыргызстан страна политических экспериментов" об антиконституционных переворотах, который есть в youtube, вызвал широкую поддержку у общества, в том числе у той элитарной ее части, которая раньше привыкла выступать с одобрением любой инициативы властей, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/394654
Теги:
Конституция, Кыргызстан, Турат Акимов
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