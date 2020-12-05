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Необходимы новые решения для углубления интеграции - Межправсовет ЕАЭС

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- Екатерина Улитина
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Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи.

В ходе выступления Артем Новиков отметил, что дальнейшее развитие экономик стран-участниц ЕАЭС в период после пандемии напрямую зависит от мер, которые будут нами предприняты и их устойчивости.

"Последствия вынужденных "локдаунов", принимаемых беспрецедентных мер и ограничений странами, вынужденно приводит нас к ограничению 4 степеней свободы и к значительному сокращению объемов торговли и инвестиций, снижению деловой активности и спаду производства. Очевидно, что мир после пандемии не будет прежним, соответственно наши ответы на глобальные и внутренние вызовы должны быть скорректированы с учетом современных реалий", - подчеркнул и.о. Премьер-министра.

"Необходим прогрессивный сценарий развития и выработка новых решений для углубления интеграции. Реализация Стратегии Союза до 2025 года, которая определяет основные ориентиры развития интеграции на ближайшие 5 лет, укрепит национальные экономики стран ЕАЭС и расширит границы международного сотрудничества, повышая имидж нашего объединения на мировой арене. Только совместными усилиями удастся достигнуть поставленных целей и выйти из глобального кризиса".


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URL: https://www.vb.kg/394663
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан, Артем Новиков
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