В ГНС рассказали почему не было установлено оборудование на КПП "Чалдовар"

ГНС приняла все необходимые меры для внедрения системы "Сводный пост". Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

"Государственная налоговая служба в установленные сроки реализовала все необходимые мероприятия в рамках внедрения автоматизированной информационной системы "Сводный пост" с целью автоматизации процедур учета товаров и борьбы с незаконным перемещением товаров. Следует отметить, что в обеспечении функционирования контрольно-пропускных пунктов, кроме работников ГНС, участвуют представители 8-ми госорганов, ключевые из которых наравне с налоговой службой ответственны за работу и запуск новых систем", - говорится в сообщении ведомства.

Относительно того, что "пилотная система учета товаров не запущена и необходимое оборудование не установлено ГНС" ведомство поясняет, что в ходе совещания в Правительстве КР (протокол от 03.11.2020 года №17-82) Артем Новиков дал поручение до завершения работ по соответствующей доработке Единой системы учета внешней миграции (ЕСУВМ) обеспечить сотрудников Государственной пограничной службы КР необходимой оргтехникой и в срок до 15 ноября 2020 года провести их обучение по применению АИС "Сводный пост". Во исполнение чего ГНС 13 ноября 2020 года передала сотрудникам ГПС КР на КПП "Чалдовар-автодорожный" необходимое оборудование. Поскольку КПП считается особо охраняемой зоной с ограниченным доступом, любые действия, направленные на вмешательство специализированной системы ЕСУВМ, осуществляются непосредственным владельцем (ГКНБ) и пользователем (ГПС).

"При этом отметим, что ГНС с марта 2020 года готова к внедрению АИС "Сводный пост", однако из-за неготовности других уполномоченных органов система до сих пор не запущена полномасштабно. 16-18 ноября 2020 года проводилось пробное тестирование системы, где в очередной раз были выявлены имеющиеся проблемы и необходимость настроек, устранение которых является компетенцией других госорганов. Относительно замечания об отсутствии камер видеонаблюдения из-за их не установки, отметим, что в соответствии с протоколом совещания от 3 ноября 2020 года под председательством Артема Новикова , именно Пограничной службе, а не Налоговой службе, было поручено до конца текущего года установить дополнительные камеры видеонаблюдения на пунктах пропуска на участке государственной границы с Республикой Казахстан", - продолжили в ведомстве.

По поводу нарекания в адрес ГНС КР о ненадлежащей работе Динамической системы весогабаритного контроля "Бетамонт" ГНС посяняет, что налоговая служба неоднократно информировала о невозможности проведения сверки данных по системе "Бетамонт", которая числится на балансе Министерства транспорта и дорог и обслуживается специалистами весогабаритного контроля.

"Со стороны ГНС было направлено более 15-ти писем в адрес Аппарата Правительства и заинтересованных государственных органов с озвучиванием указанной проблемы. В них содержалась информация о невозможности проведения сверки данных, представленных налогоплательщиками-импортерами с данными, зафиксированными в системе "Бетамонт". ГНС на постоянной основе отчитывается Аппарату Правительства КР о проделанной работе, вносит свои предложения, а также обращается с рядом просьб, решение которых находится в полномочии АПКР. Налоговая служба не несет ответственности за действие или бездействие других государственных органов (например, отключение электроэнергии, отсутствие воды, Интернета и др.)", - подчеркивают в пресс-службе ГНС.

Что касается разницы по данным налоговой, пограничной службы и Минстранса относительно количества транспортных средств, въезжающих в страну, отмечается, что каждый государственный орган фиксирует и ведет учет транспортных средств согласно утвержденным регламентам работы, а также в зависимости от функционала служб.

К примеру,

- сотрудники налоговой службы фиксируют транспортные средства, импортирующие грузы (товары) из третьих государств и из стран ЕАЭС, но ставят на учет только те, которые завозят товары из стран ЕАЭС в целях импорта и для личных целей.

- сотрудники пограничной службы – фиксируют все транспортные средства, в том числе из третьих стран,

- сотрудники Минтранса – через весогабаритный контроль свыше 18 тонн – только те транспортные средства с грузами (товарами), которые разрушают полотно дороги.

Напомним, 28 ноября первый вице-премьер-министр Артем Новиков посетил КПП "Чалдовар". В ходе посещения выяснилось, что автоматизированная программа не запущена, а камеры не установлены, хотя по отчетам чиновников система работает в тестовом режиме. Кроме того, были выявлены расхождения данных по прибывшим в Кыргызстан машинам с грузами.