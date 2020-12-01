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"Давление природного газа падает настолько, что невозможно вскипятить чай"

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- Виктория Гунгер
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Узбекистан: где газ? Таким вопросом задался телеграм-канал "Дикая Азия".

Как отмечается, в течение 30 последних лет в республике ежегодно возникает одна и та же проблема с обеспечением природного газа.

Узбекистанцы наблюдают одну и ту же картину: давление природного газа падает настолько, что вскипятить чай, становится проблемой.

К слову, в стране является проблемным и электроснабжение, массовое включение электрических отопительных приборов приводит к скачкообразному росту потребления электричества, производство которого зависит от объема добываемого природного газа.

По оценкам экспертов, при существующих условиях добычи, максимальный потенциал Узбекистана составляет 60-65 млрд м3 газа в год. Но только при затратах в $2-3 млрд на поддержку скважин и дебета месторождений.

По данным "Узбекнефтегаз", если в 1991-2016 г.г. объем инвестиций в нефтегазовую отрасль составил $30,7 млрд, в т.ч. прямые инвестиции и кредиты - свыше $17 млрд, то к 2021 г. запланировано реализовать нефтегазовые проекты на $30,4 млрд.

А газа в домах по-прежнему нет...


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URL: https://www.vb.kg/394673
Теги:
газ, население, Узбекистан, Кыргызстан
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