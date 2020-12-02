Краевед Владимир Петров составил большую карту оросительных каналов Бишкека

Ветеран-геолог, краевед Владимир Петров составил карту ирригационных сооружений нашей столицы. Карта будет интересна для всех горожан и гостей Бишкека. Об этом редакции VB.KG рассказал он сам.

Голубым цветом на карту нанесены действующие водотоки, красным - мосты, трубы, подземные пропуски воды, желтым - разрушенные водотоки. Как можно увидеть на карте, голубые линии различаются по толщине - самыми толстыми линиями обозначены реки, каналы, магистральные арыки. А внутридворовые арыки – это тонкие линии.

Карта внемасштабная интерактивная. Она позволяет уменьшать или увеличивать, дополнять и изменять любой интересующий вас участок. При создании карты использована интернет-программа "Конструктор карт Яндекса".

- Cоздание карты было моим хобби во время жесткого COVID-карантина. То, что было наработано в Интернете по топоосновам и космоснимкам, надо было проверить и детализировать на местности. Во время прогулок вдоль водотоков я фиксировал их конструкцию и состояние, наличие шлюзов, заслонок или труб. Но локдаун закончился, да и объять необъятное было невозможно. И карта была ограничена верхней частью города между реками Аламедин и Ала-Арча до железной дороги. Это новая часть города, и конечно же сюда не попали тысячи километров арыков из остальной части города, - сказал он.

А может, арыки – это атавизм, может – достаточно водопроводной сети, ее надо развивать, а не порушенные арыки восстанавливать?.

- Если у человека удалить атавизмы - аппендикс или излишнюю волосистость, то здоровья у него не убавится и не прибавится. А исчезновение арыков в городе, расположенном в жарком климате и степной зоне смерти подобно. Топография Бишкека идеально подходит для эксплуатации арычной ирригационной сети. Там же, где невозможно использовать арыки, следует брать воду из поливных скважин. Раньше их было в городе несколько десятков, сегодня в рабочем состоянии единицы. Полив водопроводной питьевой водой возможен только при отдельной оплате и строгом учете. Превращение же арыков в сточные канавы и рассадники заразы это издержки нашего бескультурного времени, - ответил Владимир Петров.

Согласно собранным Петровым сведениям, к числу самых старинных в Бишкеке относятся каналы Чон-Арык и Асанбай. Да и протекавшая по нынешней улице Султана Ибраимова речка Кузнечная - ровесница кокандской крепости Пишпек. А садик редакции газеты "Вечерний Бишкек", оказывается, поливается из арычка-реликта речки Кузнечки - некогда крупной протоки реки Ала-Арча.

До сих пор сохранившийся исправно действующий магистральный арык ближе к западному краю проспекта Эркиндик по сведениям Петрова до революций 1917 года арык назывался "Церковным" (протекал мимо Сввято-Никольской церкви, нынешнего выставочного зала Союза художников в Дубовом парке). "Казенный арык" протекал по улицам Лазаретной (Логвиненко) и Казарменной (Тоголока Молдо) и дальше через "Казенный сад" (парк имени Панфилова). Еще были большие арыки-речки Кузнечная, Ключевая и Ат-Баши.

экскурс-бюро

Ветеран-геолог и известный в Бишкеке краевед Владимир Петров больше полувека собирает старинные и современные географические карты и планы.

На имеющихся в коллекции Петрова старинных картах французских иезуитов река Чу то впадает в озеро Иссык-Куль, то вытекает из него, а то и протекает, как ныне, мимо. Так было и на самом деле: вековые колебания уровня Иссык-Куля подтверждаются палеогеографическими и археологическими данными.

Петров не раз выступал в СМИ против того, что городские власти Бишкека скрывают от общественности генеральный план развития нашей столицы. Ссылаются на то, что он нанесен на секретную топооснову и еще там показаны какие-то значимые для вражеских глаз объекты.

-Все это пустые отговорки, можно убрать секретную загрузку плана и опубликовать его в упрощенном виде, и пусть горожане узнают, какие сюрпризы подготовила для нас горархитектура, - призывает Петров.

По его мнению, засекреченность не всегда идет на пользу.

- Во время Второй мировой войны советские солдаты несли большие потери из-за "секретных" отечественных карт, по которым невозможно было воевать. И приходилось добывать у противника немецкие карты - они были высокой точности, и на них были нанесены все ориентиры, независимо от того, были они секретными или нет, - рассказал ветеран-геолог.