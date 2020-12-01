Перед рассветом темнее всего. Рецензия на сериал "Тан алдында"

За два дня до выборов в ЖК вышла последняя серия проекта "Таң алдында" ("Перед рассветом", - прим. ред.), рассказывающий о событиях, происходящих в период пандемии. К сожалению, из-за событий и общественно-политического кризиса, которые охватили нашу страну после выборов, последнюю серию мало кто смотрел.

Что нужно знать о сериале?

Скажем сразу, интересным сюжетом сериал не отличается, зато актуальностью повествуемой проблемы еще как. История-то об обычных людях, которые преодолевали разные проблемы в период пандемии.

В центре сюжета история Максата, который недавно вернулся из Сингапура, маленькой, но развитой страны. На протяжении всего фильма он негодует, почему все так плохо на родине. Он сталкивается с разными проблемами: крадут его сестренку, чтобы взять в жены, он не может найти лекарство для своей матери, он теряет отца… И вот он должен был сдаться, но с каждой трудностью он закаляется, ведь он понимает, что не может бросить свою страну вот так. Еще и лучший друг оказывается замешанным в грязную историю с продажей гуманитарной помощи. Максат принимает решение остаться и жертвует своей карьерой ради положительных изменений в стране. Герои интересны: они в поисках правды, каждый старается жить справедливо, но это не всегда удается.

Режиссерская интонация периодами словно слабеет и обратно же крепчает, и понятно почему – на производство было отведено мало времени.

Немного о Дамире: тот самый лучший друг главного героя, который хотел продать гумпомощь. С начала фильма он кажется отзывчивым, но это только видимость. Позже, ради своей предвыборной агитации, чтобы купить голоса, он продает свой собственный дом. Человек хочет власти и денег, больше его ничего не интересует. Это отличное зеркало, дающее отражение нынешним чиновникам и людей, рвущихся к власти – все четко и понятно.

Хочется выделить линию милиционера, который в начале сериала казался последней тварью, очень она мне понравилась. Ему так тяжело дается решение уйти с работы, но он все равно это делает. Ему претит эта система, где он сажает преступников, а суд их признает невиновными. Кстати после просмотра сериала у меня появился вопрос, а были ли милиционер и Дамир, который хотел продавать гумпомощь, друзьями? Если да, то чем они занимались до этого? Эта часть осталась непонятной. А хорошее кино, как мы знаем, не должно оставлять вопросов – только эмоции.

Женская линия не может не остаться незаметной: Акниет, Назира, Айназик и даже Камилла – у каждой есть своя мечта, кто-то хочет учиться, кто-то замуж, а кто-то просто быть счастливой. Женские персонажи отличаются своей многогранностью и объемностью, нежели мужские. Женщинам сопереживаешь, они попадают в неприятные обстоятельства, которые диктует общество, и кстати все поворотные события, связанные с женщинами, происходят по вине мужчин, или же мужчины толкают их на те или иные события. Пока мы будем распространять кинопродукты, где от мужчин зависит многое, где мужчины дают женщинам направление, спасают их или же губят – женщины продолжат жить, понимая, что все так и должно быть. Ведь не стоит забывать, что кино – это мощный инструмент трансляции тех или иных идей.

Плюсы и минусы сериала

Актуальность поднимаемой темы – большой жирный плюс. Выглядел сериал, как некая инсценировка периода предвыборной гонки; за попытки трансляции данной идеи отдельный лайк. Власть вгоняла население в бедность, не оставляя им другого выхода, как идти на поводу. Но, герои сериала больше не продаются, они видели, что может произойти.

Стоит выделить игру Назиры Айтбековой, которая, несомненно, отличается своим профессионализмом: один только ее пустой взгляд в пол, когда весь ее прежний мир рушится и даже реплик не надо!

Что касается диалогов, то все выглядело очень наигранно и было тяжело себя идентифицировать с кем-то. Чувствуется, что наблюдение сценаристами было проведено мало. Если вначале сериала мы понимали, почему тот или иной персонаж такой и принимали их таким, то к концу сериала мы перешли на контрастных героев, где ты либо плохой, либо хороший. Получился некий переход от драмы на грубую, местами искаженную мелодраму. Диалоги низкие, ощущение, что авторы недооценивают образованность своих зрителей. Много параллелей с цитатами депутатов, как "найти крокодила в реке Аламедин" или же "мы тут не кукурузу охраняем", которые никак не работают на конфликт, наоборот – выглядит все так, будто люди малообразованны, и повторяют только то, что им говорят.

За дерзость проект заслуживает высокой оценки, за исполнение – судите, конечно, сами.

А вообще, нужен ли нам такой сериал?

Нужен, несомненно. Когда фейки наполняют все интернет пространство, а по главному телеканалу диктуют, что все хорошо, то, несомненно, правда, через такой медиа-продукт транслироваться должна.

Автор: кинокритик Айзада Амангельды