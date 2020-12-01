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В 2019 году в республике выявлено 850 ВИЧ-инфицированных

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- Оксана Гут
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В республике в 2019 году выявлено 850 ВИЧ-инфицированных, 70 процентов из которых заразились половым путем. При этом, число заразившихся увеличилось с 393 случаев в 2015 году до 595 случаев в 2019 году, или в 1,5 раза. Таковы данные Нацстаткома КР.

По данным ведомства, по причине ВИЧ-инфекции в 2019 году умерло 77 человек, большинство из которых (50 умерших) мужчины. Однако, причинами смерти отдельных из них являлась передозировка наркотиками и другие. Из общего числа умерших почти все (99 процентов) находились в возрасте от 30 до 50 лет, то есть в трудоспособном возрасте.

Наиболее высокие показатели смертности от ВИЧ-инфекции в 2019 году отмечались в Ошской, Чуйской и Джалал-Абадской областях.

Отмечается, что на сегодняшний день продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного человека, принимающего антиретровирусные препараты, не отличается от продолжительности жизни здорового человека того же возраста.

Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита - ВИЧ/СПИДом по решению Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН отмечается ежегодно 1 декабря. Дата установлена в целях привлечения внимания мировой общественности к распространению ВИЧ-инфекции, повышения осведомленности о ней и борьбы с предрассудками по поводу СПИДа и ВИЧ-инфицированных людей.


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URL: https://www.vb.kg/394681
Теги:
ВИЧ/СПИД, погибшие, Кыргызстан, здоровье, Минздрав
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