В Иссык-Кульской области найден схрон боеприпасов

В Иссык-Кульской области найден схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"В обнаруженном тайнике изъято 2 боевых пистолета марки "ТТ" и "ПМ", охотничье гладкоствольное оружие (обрез), нарезное оружие (обрез с карабином), 39 боевых патронов и 6 патронов от газотравматического пистолета. Изъятые оружия и боеприпасы будут направлены на соответствующую экспертизу", - говорится в сообщении ГКНБ.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.253 ч.2 (Незаконный оборот оружия, боеприпасов) УК КР. В настоящее время ГКНБ проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов.