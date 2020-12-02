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В Иссык-Кульской области найден схрон боеприпасов

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- Екатерина Улитина
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В Иссык-Кульской области найден схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"В обнаруженном тайнике изъято 2 боевых пистолета марки "ТТ" и "ПМ", охотничье гладкоствольное оружие (обрез), нарезное оружие (обрез с карабином), 39 боевых патронов и 6 патронов от газотравматического пистолета. Изъятые оружия и боеприпасы будут направлены на соответствующую экспертизу", - говорится в сообщении ГКНБ.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.253 ч.2 (Незаконный оборот оружия, боеприпасов) УК КР. В настоящее время ГКНБ проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов.


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URL: https://www.vb.kg/394695
Теги:
ГКНБ, оружие, Кыргызстан
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