Бектур Асанов: Скоро я раскрою Камчыбеку Ташиеву ряд коррупционных схем

Экс-глава Джалал-Абадской области Бектур Асанов намеревался принять участие в предстоящих выборах президента, но ему не дали такой возможности. ЦИК вернул ему документы, так как у него выявили наличие непогашенной судимости.

Сам политик категорически не согласился с решением Центризбиркома, назвав это политическим давлением команды Жапарова.

Незадолго до всех этих событий теперь уже бывший кандидат в президенты Бектур Асанов дал интервью редакции VB.KG, в котором изложил свое видение развития Кыргызстана.