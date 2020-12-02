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Бектур Асанов: Скоро я раскрою Камчыбеку Ташиеву ряд коррупционных схем

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- Андрей Заверухин, Бакыт Басарбек
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Экс-глава Джалал-Абадской области Бектур Асанов намеревался принять участие в предстоящих выборах президента, но ему не дали такой возможности. ЦИК вернул ему документы, так как у него выявили наличие непогашенной судимости.

Сам политик категорически не согласился с решением Центризбиркома, назвав это политическим давлением команды Жапарова.

Незадолго до всех этих событий теперь уже бывший кандидат в президенты Бектур Асанов дал интервью редакции VB.KG, в котором изложил свое видение развития Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/394699
Теги:
Бектур Асанов, Камчыбек Ташиев, Кыргызстан, "Биримдик"
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