4 декабря молодые и известные манасчы КР будут сутки сказывать эпос "Манас"

4 декабря в Кыргызском национальном комплексе "Манас Ордо" в Таласской области в течение суток будут сказываться эпос "Манас". Мероприятие посвящено Дню эпоса "Манас", сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

Участие примут молодые и известные манасчы со всего Кыргызстана. Чтение эпоса стартует 4 декабря в 11:00 и завершается 5 декабря в 11:00 часов.

Мероприятие организовано Минкультуры при поддержке спонсоров и меценатов, без затрат из республиканского бюджета.

Церемония открытия будет сопровождаться театрализованной программой и ход мероприятия будет транслироваться в прямом эфире на канале "Маданият. Тарых. Тил".