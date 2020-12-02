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4 декабря молодые и известные манасчы КР будут сутки сказывать эпос "Манас"

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- Оксана Гут
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4 декабря в Кыргызском национальном комплексе "Манас Ордо" в Таласской области в течение суток будут сказываться эпос "Манас". Мероприятие посвящено Дню эпоса "Манас", сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

Участие примут молодые и известные манасчы со всего Кыргызстана. Чтение эпоса стартует 4 декабря в 11:00 и завершается 5 декабря в 11:00 часов.

Мероприятие организовано Минкультуры при поддержке спонсоров и меценатов, без затрат из республиканского бюджета.

Церемония открытия будет сопровождаться театрализованной программой и ход мероприятия будет транслироваться в прямом эфире на канале "Маданият. Тарых. Тил".


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URL: https://www.vb.kg/394707
Теги:
Манас, Министерство культуры и туризма, культура, Кыргызстан, Манасчи
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