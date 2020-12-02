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Выявлены финансовые нарушения при строительстве парка "Ынтымак" в Бишкеке

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- Екатерина Улитина
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При строительстве парка "Ынтымак" в Бишкеке должностные лица допустили ряд нарушений, которые повлекли ущерб государству в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Проверкой установлено, что в период 2019-2020 годы отдельные должностные лица мэрии г.Бишкек злоупотребляя своим служебным положением, без положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации произвели строительно-монтажные работы по благоустройству данного парка.

При этом, с привлечением независимых экспертов проведен контрольный обмер выполненных работ, в том числе по поставке растительных грунтов, системы полива, установки дорожного бордюра, помещений для размещения туалетов и т.д., в результате которого по отдельным выполненным работам выявлено значительное завышение их объемов и стоимости (расценки).

Кроме этого, выявлены нарушения и в части заключения договора по выполнению работ по возведению объектов общественного назначения на территории парка, а именно без проведения процедуры государственной закупки и при отсутствии соответствующей лицензии у физического лица – подрядчика.

Изучение документов мэрии г.Бишкек также показало, что должностными лицами мэрии неправомерно присуждались договора поставки отдельным участникам конкурса, которые не соответствовали установленным квалификационным требованиям, в результате чего государству был причинен ущерб в крупном размере.

24 ноября 2020 года Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики собранные материалы ЕРПП по ст.ст.234 (Нарушение порядка проведения публичных торгов) и 320 (Злоупотребление должностным положением) УК Кыргызской Республики и начато досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/394709
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