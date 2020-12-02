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Записаться к врачу, минуя очереди в госполиклинике, можно через приложение

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- Оксана Гут
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Записаться на прием к врачу, минуя очереди в государственной поликлинике, теперь можно с помощью приложения в вашем смартфоне. В Кыргызстане в полном формате заработал инновационный сервис "Онлайн-регистратура".

Реализация проектов по развитию и цифровизации электронной медицины в стране стала возможной благодаря партнерству Министерства здравоохранения и ЗАО "Альфа Телеком". Сегодня, 2 декабря, стороны подписали Меморандум о сотрудничестве. В церемонии подписания приняли участие замминистра здравоохранения Бакыт Джангазиев, директор Центра электронного здравоохранения при МЗ КР Бактыяр Станбеков и коммерческий директор ЗАО "Альфа Телеком" Бакытбек Омуракунов.

Отныне пациентам - абонентам компании MegaCom - нет необходимости проводит время в длинной очереди к врачу и подвергать свое здоровье опасности. Чтобы записаться к нужному вам специалисту в госполиклинике, достаточно выполнить несколько простых шагов:

  1. установить либо войти в приложение MEGA24, перейти в раздел "Портал" и нажать на баннер "Запись к врачу";
  2. далее откроется форма, где необходимо ввести ИНН и номер телефона;
  3. выбрать врача, к которому желаете попасть на прием;
  4. выбрать удобную дату и время и нажать на кнопку "Записаться".

"Пандемия коронавируса продемонстрировала острую необходимость в консолидации усилий по внедрению современных высокотехнологичных решений, нацеленных на цифровизацию сферы здравоохранения. Компания MegaCom как социально-ответственная организация готова оказывать посильную поддержку в реализации широкого спектра инициатив. Важно, чтобы совместное продвижение инновационных социально-значимых проектов в сфере электронной медицины приобрело регулярный характер и принесло реальную практическую пользу и помощь населению", - подчеркнул Бакытбек Омуракунов.

В свою очередь, в Минздраве отметили, что сервис "Онлайн-регистратура" был разработан в октябре 2019 года. К сожалению, мы все о нем мало знаем, но он работал. За этот год сервисом воспользовались 1,5 млн раз. Из них 40% посещений пришлось на крупные города, меньше всего было посещений в Нарынской области.

"Раньше можно было записаться на сервисе registratura.med.kg. Он немного длинный, но запоминающийся. Удобен тем, что человек, введя свой идентификационный номер, увидит, где он приписан, а также специалиста, куда и когда он может записаться. Далее выдается специальный талон, в поликлинике можно показать штрихкод на телефоне и пройти к врачу. Ранее особых проблем с его использованием не было. Конечно, мы понимаем, что нужно продумывать коммуникационную стратегию, проводить кампанию, чтобы этот сервис был популярным. Второй вопрос - обучение сотрудников в поликлиниках. Хочу отметить, что обучение проходит на постоянной основе. Бывают перебои, но мы всегда на связи, реагируем на любые недочеты данного сервиса", - заключил заместитель главы Минздрава Бакыт Джангазиев.


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URL: https://www.vb.kg/394710
Теги:
Минздрав, ЦСМ, сотрудничество, Кыргызстан, Мегаком, больница, карантин
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