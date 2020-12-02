Странам ЕАЭС посоветовали обмениваться планами законопроектной деятельности

Евразийский экономический союз переходит к новой фазе развития – проектной интеграции. Об этом заявил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

По словам Мясниковича, проектная интеграция позволит кроме общесистемных реализовать конкретные меры для сферы материального производства, для социальной сферы. Глава ЕЭК отмечает, что до настоящего времени в ЕАЭС отрабатывались в основном вопросы снятия барьеров во внутренней торговле. "А сейчас речь идет о том, чтобы создавать совместные трансъевразийские экономические компании, которые будут объединены по принципу бизнеса", – сказал Михаил Мясникович.

"Например, - продолжил он, - мы в ЕЭК вместе со странами проработали карту индустриализации. Уже набирается немало совместных проектов, которые можно предложить и частному бизнесу, и потенциальным зарубежным инвесторам, на 200 миллиардов долларов по сметной стоимости", – отметил глава ЕЭК. Председатель Коллегии ЕЭК считает, что это то "интеграционное ядро, благодаря которому вопросы интеграции приобретают необратимый характер".

По мнению Мясниковича, определяющее значение для реализации преимуществ интеграции имеет также ее законодательное обеспечение. И поэтому странам ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану и России - нужно обмениваться планами законопроектной деятельности, что позволит достичь большей гармонизации законодательств "пятёрки".

Об этом председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии заявил на днях в ходе на заседания Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ. Хорошим примером он назвал деятельность самой ассамблеи, формирующей модельное законодательство на основе сбалансированных подходов. И призвал осуществлять взаимный обмен планами законопроектной деятельности и концепциями законопроектов до их рассмотрения в первом чтении.

Характеризуя результаты уходящего года, Мясникович сказал, что он стал "серьёзной проверкой на прочность для ЕАЭС". "Хотя сегодня и имеет место некоторое снижение ВВП…, но удалось сохранить и развить индустриальное ядро. За 9 месяцев 2020 года обрабатывающая промышленность ЕАЭС не допустила падения производства", - отметил глава ЕЭК.

В текущем году ЕЭК сосредоточилась на реализации антикризисных мер и стратегических задач развития. В частности, одобрен первый кооперационный проект в космической сфере, сформировали проект карты индустриализации, разрабатываются карта развития агроиндустрии, системы учета производства и обращения сельхозтоваров для мониторинга продовольственной безопасности ЕАЭС. Важнейшим документом станет Стратегия-2025 (Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года), которую представят представят Высшему Евразийскому экономическому совету 11 декабря.