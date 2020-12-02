Люстра Чижевского спасет мир от COVID-19, уверен бишкекский биофизик

Люстра Чижевского спасет мир от ковид-19, с уверенностью заявил VB.KG бишкекский биофизик Сергей Дьяченко. В его кабинете на потолке висит люстра Чижевского, ионизатор - круглый обод, выполненный из легкого металла, с натянутой сеткой из металлической проволоки. Сетчатая часть конструкции свисает вниз, образуя полусферу. К узлам сетки припаяны тонкие иголки. Первая мысль – неужели эта штука полезна для здоровья?

Вы считаете, эта конструкция спасет нас от вирусов и бактерий?

- Когда мы чихаем и кашляем, за секунды микробы разлетаются, а потом еще несколько часов витают в воздухе. Если только в помещении нет люстры Чижевского. Эта штука электризует воздух и превращает ее в электростатический фильтр. Пыль вместе с вирусами прилипает ко всем поверхностям. И вы их уже не вдохнете. На самом деле ионизаторы давно известны. Почти век назад аэроионификатор создал советский биофизик Александр Чижевский. Он придает частицам воздуха отрицательный заряд.

Как эта люстра может лечить заболевания органов дыхания?

- У Чижевского много научных работ, каждая из которых приносит пользу человечеству. Доказано, что донаторами электронов можно уберечь свой организм от многих болезней. У людей вдыхающих аэроионы нормализуются обменные процессы, разжижается кровь, расправляются легкие. Показаниями к применению такой "люстры" являются не только заболевания органов дыхания, но и аллергия, нарушение сна, депрессия.

Вы сказали разжижает кровь, летом в Кыргызстане, во время первой волны пандемии, мы все искали гепарин, который разжижает кровь, то есть он действует так же?

Летом ко мне приходили лечиться после пневмонии, восстанавливались. Я видел людей с фиолетово-черными животами, вследствие неправильного применения гепарина. Его еще надо правильно вводить. Как действуют электрические заряды? Обладая антикоагулянтным действием, отрицательные ионы улучшают микроциркуляцию крови. В результате замедляется образование холестериновых бляшек на стенках сосудов, нормализуется артериальное давление. При болезнях дыхательной системы - бронхите, пневмонии, ОРВИ или грипп - стабилизируется защитный слой альвеол легких, предохраняя их от отека, кровоизлияний, воспалительных и эмболических процессов. Легкие расправляются, увеличивается их жизненная емкость. Уменьшается восприимчивость к инфекционным болезням. Повышаются жизненный тонус, двигательная активность.

Каким образом это достигается?

- Это достигается путем энергоинформационного воздействия пучком электронов на биологически активную точку. Я направляю пучок электронов на биологически активную точку и заставляю ее работать. Причем включаю не одну точку, а примерно три сотни точек. Благодаря этому стабилизируется энергоинформационный кокон (энергетическая аура). А через него стабилизируется система кровоснабжения, включающая процессы регенерации, и таким образом убираются сложные проблемы из организма. Кстати, организм, по сути, работает сам, я его просто подстегиваю, подпитываю. Наш организм сродни батарейке: подзарядился - и работает. Люстра Чижевского хороша для профилактики заболеваний. Мы - люди электрические, работаем на электричестве: вдыхаем отрицательно заряженные ионы и выдыхаем положительные. Но, учитывая экологическую ситуацию, которую сами создали, мы лишены этого компонента. Отсюда все наши проблемы со здоровьем.

Чем вы можете гордиться, сколько выздоровевших в вашей практике?

Многие приходят ко мне. В середине девяностых столько медцентров мы открывали. Скажу только один факт: 180 излечившихся туберкулезников. Накен Касиев, тогдашний министр здравоохранения КР, президент Европейского Регионального бюро ВОЗ, сказал мне, что "поставит мне бюст, если я излечу хоть одного туберкулезника". Я излечил 180 (!) человек. Бюст, конечно, он не поставил, но признался: Если ты развернешься, то без работы останутся 90 % моих работников и фармацевтов. Может сейчас на меня обратят внимание, учитывая пандемию коронавируса? Хотя, фармомафия вряд ли меня допустит.