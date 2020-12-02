Президентская или парламентская? В ЖК готовят референдум о форме правления

В Жогорку Кенеше готовят законопроект о проведении референдума. У кыргызстанцев намерены спросить какую форму правления они предпочитают - президентскую или парламентскую.

Член Центральной избирательной комиссии, доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев рассказал VB.KG, что накануне законопроект поступил ЦИК, комитет ЖК просил в срочном порядке внести в него замечания и предложения.

- Я прочитал этот законопроект, он идентичен с законопроектом, который инициировал Курманкул Зулушев 1 апреля 2020 года. Даже справка обоснование к проекту осталась прежней. Но, теперь автором законопроекта выступает другой депутат Акылбек Жапаров, - рассказал Кайрат Осмоналиев.

По его словам, проект законопроекта уже предполагает точную дату проведения референдума - 10 января 2021 года, то есть в день досрочных президентских выборов.

- Они решили во что бы то ни стало провести референдум. Хотя опять возникают вопросы. По процедурам принятие закона возможно спустя месяц после того, как он поступил в ЖК. То есть закон возможно принять не раньше конца декабря. ЦИК нужно время, чтобы утвердить бюллетень для голосования, нужно время чтобы зарегистрировать группы, которые будут агитировать за и против. Сколько времени остается на агитацию? День-два? Опять могут возникнуть сомнения и неоднозначное отношение к этому референдуму, - считает юрист.

Напомним, в Кыргызстане инициирована конституционная реформа. Над текстом новой Конституции, которая предполагает президентскую форму правления, уже работает конституционное совещание. Предполагалось, что голосование по новой Конституции состоится 10 января, однако позже текст основного закона решили писать без спешки.

Кроме того, 1 апреля депутат ЖК Курманкул Зулушев внес в Жогорку Кенеш проект законопроекта о консультативном референдуме по форме правления. Он отмечал, что у граждан ни разу не спрашивали как управлять государством. Законопроект так и не успели принять или отклонить. Однако теперь его рассмотрение невозможно, так как Зулушев сейчас занимает пост генерального прокурора.