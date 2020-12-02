Бекешев: Жапаров сказал, что не хочет никакого ханского управления

Депутат ЖК Дастан Бекешев встретился с одним из основных претендентов на президентский пост Садыром Жапаровым. Об этом он рассказал в социальных сетях.

Дастан Бекешев отметил, что встреча прошла на позитивной ноте, хотя по некоторым вопросам каждый остался при своем мнении.

"Сегодня я встретился с Садыром Жапаровым. Встреча прошла на конструктивной и позитивной ноте. Мы с ним обсудили разные политические темы, вспомнили события 2012 года и поговорили о конституционной реформе и форме правления.

Я говорил о парламентаризме, которого у нас ещё не было, но который можно выстроить в стране. При парламентской форме правления можно сделать ответственным премьер-министра и дать ему миллион полномочий. Жапаров привёл свои аргументы в пользу президентской формы правления. По его мнению, партии ещё не готовы в полной мере брать на себя ответственность и события показали, что партии это больше бизнес, чем представление интересов народа. Но при этом, Садыр Жапаров согласен с введением преференцированного голосования, то есть, когда гражданин может голосовать за кандидата в списке партии.

Я выразил мнение, что при президентской форме правления есть риск того, что мы будем жить в ожидании очередной революции. Жапаров сказал, что не хочет никакого ханского или диктаторского управления, он не хочет, чтоб его дети жили в тоталитарной стране. Но у него огромное желание провести реформы, которые сложно сделать при парламентской форме правления. По форме правления каждый из нас остался при своём мнении.

Садыр Жапаров обещал провести чистые президентские выборы без раздачи денег и административного ресурса. Я также отметил, что пока не слышал о давлениях, формировании в принудительном порядке списков "нужных" избирателей и о раздаче денег.

Относительно конституционной реформы я выразил мнение, что общество из-за этого проекта Конституции разделилось. На что мне Садыр Жапаров ответил, что все предложения можно дать конституционному совещанию и если они дают пользу нашей стране, то они будут включены в Конституцию. Конституционное совещание будет работать и после президентских выборов. Однако, по его мнению, народ должен определить форму правления и способ формирования парламента.

Мы пришли к мнению, что у нас цель одна – развитие страны, но видения разные. И различие во взглядах не должны приводить к конфликтам. Везде можно найти компромисс. У меня сложилось впечатление, что Жапаров был откровенен в беседе со мной", - написал Бекешев.

Отметим, на 10 января в Кыргызстане назначены досрочные выборы президента. Кроме того, инициирована конституционная реформа.