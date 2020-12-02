Погода
$ 84.69 - 84.90
€ 101.12 - 102.37

В Кыргызстане разработан первый образовательный продукт для егерей (фото)

41  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане разработали первый образовательный продукт для егерей. Об этом сообщил национальный консультант по коммуникациям ПРООН в КР Мирлан Дыйканбаев. Около 180 сотрудников заповедников и природных парков страны получили возможность расширить свои знания в рамках нового спецкурса.

Представители 7 ООПТ Западного Тянь-Шаня - Кан-Ачуу, Алатай, Саймалуу-Таш, Падыш-Ата, Беш-Арал, Сары-Челек и Дашман прошли обучение по обширному кругу природоохранных вопросов.

"Мы планируем на базе этого образовательного курса разработать специальный модуль с последующим внедрением в учебные программы ССУЗов, с тем, чтобы у нас была возможность на постоянной основе готовить и повышать квалификацию сотрудников", - сказал директор Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий ГАООСЛХ КР Алмаз Мусаев.

Участников тренинга обучили как правильно вести учет диких животных, как работать с картографическими материалами, как вычислять координаты с помощью GPS-навигатора, как определять состояние пастбищ, как оценивать эффективность управления ООПТ.

Тренинговый модуль является продуктом совместной работы ГАООСЛХ, ПРООН и Кэмп Алатоо Консалтинг.

В планах дальнейшее усовершенствование и дополнение учебного модуля. К началу следующего года планируется разработка онлайн-версии этих тренингов, дополненных видео-уроками с практическими заданиями. Тогда у каждого егеря появится возможность, не выходя из дома получить теоретическую подготовку, ответить на контрольные вопросы и получить сертификат о прохождении курса.

Западный Тянь-Шань горная система, отличающаяся высоким уровнем эндемизма, богатой флорой и фауной. Регион входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, является одним из 34 глобальных Горячих точек биоразнообразия (Biodiversity Hotspots) и включен в рейтинг мировых экорегионов Global 200 по версии Всемирного фонда дикой природы (WWF). На территории Западного Тянь-Шаня обитают находящиеся на грани исчезновения 27 видов животных и произрастают 54 краснокнижных вида растений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394721
Теги:
ПРООН, Кыргызстан, ГАООС и ЛХ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  