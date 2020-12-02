В Кыргызстане разработан первый образовательный продукт для егерей (фото)

В Кыргызстане разработали первый образовательный продукт для егерей. Об этом сообщил национальный консультант по коммуникациям ПРООН в КР Мирлан Дыйканбаев. Около 180 сотрудников заповедников и природных парков страны получили возможность расширить свои знания в рамках нового спецкурса.

Представители 7 ООПТ Западного Тянь-Шаня - Кан-Ачуу, Алатай, Саймалуу-Таш, Падыш-Ата, Беш-Арал, Сары-Челек и Дашман прошли обучение по обширному кругу природоохранных вопросов.

"Мы планируем на базе этого образовательного курса разработать специальный модуль с последующим внедрением в учебные программы ССУЗов, с тем, чтобы у нас была возможность на постоянной основе готовить и повышать квалификацию сотрудников", - сказал директор Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий ГАООСЛХ КР Алмаз Мусаев.

Участников тренинга обучили как правильно вести учет диких животных, как работать с картографическими материалами, как вычислять координаты с помощью GPS-навигатора, как определять состояние пастбищ, как оценивать эффективность управления ООПТ.

Тренинговый модуль является продуктом совместной работы ГАООСЛХ, ПРООН и Кэмп Алатоо Консалтинг.

В планах дальнейшее усовершенствование и дополнение учебного модуля. К началу следующего года планируется разработка онлайн-версии этих тренингов, дополненных видео-уроками с практическими заданиями. Тогда у каждого егеря появится возможность, не выходя из дома получить теоретическую подготовку, ответить на контрольные вопросы и получить сертификат о прохождении курса.

Западный Тянь-Шань горная система, отличающаяся высоким уровнем эндемизма, богатой флорой и фауной. Регион входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, является одним из 34 глобальных Горячих точек биоразнообразия (Biodiversity Hotspots) и включен в рейтинг мировых экорегионов Global 200 по версии Всемирного фонда дикой природы (WWF). На территории Западного Тянь-Шаня обитают находящиеся на грани исчезновения 27 видов животных и произрастают 54 краснокнижных вида растений.