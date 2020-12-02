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"Отчеты о гумпомощи неполные". Чиновники Минздрава будут наказаны

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- Екатерина Улитина
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Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева в ходе заседания Республиканского оперативного штаба раскритиковала Министерство здравоохранения и местные органы власти по вопросу отчетности о предоставленной гуманитарной помощи. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

"Перед государственными органами и местными органами власти была поставлена задача - предоставить полный отчет по полученной гуманитарной помощи. Нам необходима полная и достоверная отчетность. Этого ждут граждане, депутаты Жогорку Кенеша, международные организации, доноры, которые оказывали помощь. Однако предоставленные отчеты неполные и по отдельным пунктам непонятные. К примеру, какие конкретно изделия медицинского назначения поступили в областные медицинские учреждения в Таласской и Чуйской областях? Какие расходные материалы были получены, сколько тест-систем поступило в Ошскую область? Сколько ИВЛ-аппаратов, концентраторов, рентген-аппаратов поступило на места? В отчете указано о приобретении 325 рециркуляторов, однако не указано, где они. Почему медицинское оборудование не поставлено на баланс и не фиксировалось соответствующим образом?! Вся полученная помощь от граждан, доноров и волонтеров будет тщательно изучена", - сказала Эльвира Сурабалдиева.

Она продолжила, что в отчетах не указано, сколько поступило лекарственных средств и каковы их наименования.

"Ужасают случаи, когда врачи поликлиник в городе Бишкеке летом раздавали китайские противовирусные таблетки. Почему без проведения соответствующих проверок эти препараты были направлены в медицинские учреждения? Их состав, сертификацию никто не проверял. Однако их раздают гражданам, у которых в период пандемии иммунитет и так ослаблен. За такие случаи ответственные лица Министерства здравоохранения понесут дисциплинарные взыскания", - завила вице-премьер-министр.


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URL: https://www.vb.kg/394723
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, Эльвира Сурабалдиева
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