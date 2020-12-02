Путин назвал неспокойной обстановку на территории ОДКБ

Обстановка на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ, складывалась не без проблем и в целом была неспокойной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на проходящем сегодня, 2 декабря, заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ.

В заседании, которое организовано в режиме видеоконференции, приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Открывая саммит, Владимир Путин подчеркнул, что Россия ходе председательства в ОДКБ фокусировала усилия на дальнейшем развитии стратегического партнёрства с государствами – членами этой организации и продолжении открытого, доверительного диалога по всему спектру проблем обеспечения безопасности. По результатам проделанной коллективно работы для утверждения на нынешней сессии СКБ подготовлен солидный пакет договорённостей, в числе которых – итоговая Декларация и Заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства.

"Понятно, что в непростой ситуации, связанной с распространением коронавируса, пришлось в первоочередном порядке заниматься решением острых вопросов в области здравоохранения, в социальной и экономической сферах", - констатировал глава РФ. И отметил, что стран-партнеры наладили самое тесное взаимодействие в борьбе с инфекцией, оказывали и оказывают друг другу помощь и поддержку. В частности, Россия поставила союзникам по ОДКБ медицинское оборудование, технику, тест-системы, средства индивидуальной защиты. В государствах ОДКБ работали группы российских специалистов – медиков и эпидемиологов. А в настоящее время прорабатываются вопросы поставок в эти страны российской вакцины "Спутник V" и возможного совместного производства ее в них. Это касается и двух других российских вакцин, в том числе "ЭпиВакКороны", которая также прошла регистрацию.

Несмотря на особые обстоятельства, работа по приоритетным для ОДКБ направлениям осуществлялась в плановом режиме. В течение года состоялся целый ряд значимых мероприятий, включая заседания Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей советов безопасности. Кроме того, впервые в сентябре в Москве прошло совместное заседание министров обороны государств ОДКБ, а также СНГ и ШОС. "Рассчитываем, что встречи в таком расширенном формате станут регулярными, поскольку позволяют лучше координировать позиции в военно-политической сфере с нашими ключевыми партнёрами. Кстати, перспективной считаем возможность предоставления странам, желающим поддерживать регулярные отношения с ОДКБ, статусов наблюдателя и партнёра", - сообщил Владимир Путин.

В текущем году продолжилась практика военных учений, нацеленных на наращивание оборонного потенциала ОДКБ, совершенствование боевой выучки, слаженности и мобильности ее Коллективных сил. В августе в России состоялось учение с задействованием сил и средств материально-технического обеспечения войск "Эшелон-2020", в октябре в Беларуси – командно-штабные учения "Нерушимое братство – 2020".

Оценивая обстановку на пространстве в сфере ответственности ОДКБ как целом неспокойную, президент РФ, по его словам, имеет в виду вспыхнувший в сентябре вооружённый конфликт в районе Нагорного Карабаха, а также послевыборные события в Беларуси, которая столкнулась с беспрецедентным давлением извне, и внутриполитическую ситуацию в Кыргызстане. Потребовались активные посреднические усилия России, чтобы остановить кровопролитие в зоне нагорнокарабахского конфликта, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации.

Владимир Путин с удовлетворением отметил, что в течение года государства ОДКБ продолжили взаимодействовать в борьбе с терроризмом и оргпреступностью. Успешно функционировала профильная Рабочая группа при Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ. Правоохранительные органы и спецслужбы регулярно проводили оперативные мероприятия. Налажен также обмен информацией в связи с угрозой возвращения боевиков-экстремистов из горячих точек. Организованы две спецоперации "Наёмник" с целью выявления террористических группировок, нейтрализации их ресурсной базы, предотвращения вербовки новых сторонников, в том числе с использованием интернета и социальных сетей. Подготовлена обновлённая Антинаркотическая стратегия ОДКБ на период до 2025 года.

"Вся деятельность ОДКБ в этом году проходила под знаком 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Военные подразделения государств ОДКБ участвовали в параде Победы на Красной площади. Мы признательны союзникам по организации за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях. Все члены ОДКБ стали соавторами российского проекта соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН", - продолжил президент РФ.

Он высказал убеждение, что необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о Великой Победе, о подвиге наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв которых был спасён мир от нацизма: "Это не только дань уважения тем, кто сражался с врагом, но и четкий сигнал всему международному сообществу о сплоченности государств – членов ОДКБ и их решимости вместе отстаивать мир и безопасность".