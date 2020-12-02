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Фильм режиссера из КР получил награды на кинофестивале в РФ

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- Евгений Денисенко
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Сразу двумя наградами отмечена работа кыргызского режиссера Чингиза Сулумбекова "Подсолнух" на 31-м Открытом фестивале документального кино "Россия". Он проходил с 23 по 28 ноября в Екатеринбурге.

Как отметили в оргкомитете, это - старейший российский фестиваль документальных фильмов. Он существует с 1988 года, входит в тройку лучших кинофорумов страны наравне с Московским международным кинофестивалем и "Кинотавром" и ежегодно открывает новые имена в этой сфере киноискусства. Главные цели - пропаганда неигрового кино, формирование его высокого социально-культурного статуса, сохранение единого кинематографического пространства на территории стран бывшего Советского Союза, установление и развитие творческих контактов.

Директор фестиваля Георгий Негашев отметил, что из-за опасности распространения коронавирусной инфекции в этом году было опробовано новшество –оналайн-трансляция показов фильмов конкурсной программы на специальном сайте.

Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Владимирович Радченко поздравил участников и гостей и подчеркнул важность традиции проведения фестиваля "Россия": "Он чрезвычайно честно рассказывает о нашей стране, о людях. Это очень вдумчивый, пристальный взгляд и очень важно, что при всем многообразии и богатстве тем конкурсных фильмов, в центре внимания – человек".

В нынешнем году на конкурс было заявлено 435 работ. В программу фестиваля отобрано 55 фильмов: 31 общеэкранных и 24 телевизионных. Фильм "Подсолнух" получил диплом "За яркий дебют" и сертификат на право бесплатного показа на Всероссийском телевизионном канале "Продвижение" (известный в России информационно-развлекательный канал).

Режиссер и автор сценария "Подсолнуха" Чингиз Сулумбеков окончил Кыргызский государственный университет культуры имени Б.Бейшеналиевой. Живет в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/394733
Теги:
кино, награда, Россия, Кыргызстан
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